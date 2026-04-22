Elecciones andaluzas 2026 en Málaga: estas son las 17 candidaturas proclamadas y sus listas completas
La Junta Electoral Provincial de Málaga ha proclamado un total de 17 candidaturas para las elecciones al Parlamento andaluz del 17 de mayo de 2026. Estas son las listas completas por la provincia de Málaga, ordenadas alfabéticamente por partido.
La circunscripción de Málaga contará finalmente con 17 candidaturas proclamadas para los comicios andaluces del próximo 17 de mayo. La relación oficial aparece publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), dentro del acuerdo de proclamación difundido por la Junta Electoral de Andalucía. A continuación, se recogen las candidaturas de Málaga ordenadas por partido, con sus integrantes titulares y suplentes.
ADELANTE ANDALUCÍA
Titulares:
- Luis Rodrigo Serrano
- Cristina Fernández Pinto
- Fernando Pérez Cordero
- María Remedios Leiva Moreno
- Antonio Carlos Rojas Gallego
- Esther Jiménez Román
- José Gabriel Narbona Gómez
- Elvira Porrino Bareas
- Álvaro Bazán Ortega
- Ana María Jiménez Navarro
- Antonio Heredia Cantos
- Elena Manrique Sánchez
- Rhys William Harry Towner
- María del Carmen Cortés Díaz
- José Peral Jiménez (Scotta)
- María Belén Jáuregui Fradeja
- Juan Rodríguez Cruz
Suplentes:
- María Soledad Pino García
- Francisco Fernando Jiménez Fernández
- Elvira Giménez Arbe
- Andrés Cardenete Montiel
ALTERNATIVA MALAGUEÑA (29)
Titulares:
- Fabiana Aguilar Fernández (Independiente)
- Emilio Felipe Guzmán Jiménez (Independiente)
- Ángela Vellido Sánchez (Independiente)
- Pedro Miguel Bellido Ruiz (Independiente)
- Elena Barrionuevo Fortes
- Leonardo Linares Romero (Independiente)
- María Ángeles Marfil Ruiz (Independiente)
- Rogelio Manuel Vilches Jordán (Independiente)
- María Pérez Abela (Independiente)
- Salvador Vertedor Romero (Independiente)
- Sandrine de Sousa Pulpillo (Independiente)
- Federico Rodríguez Úbeda (Independiente)
- María Olivia Escaño López (Independiente)
- Manuel Rafael Franquelo Vega
- Laura Martínez Roldán (Independiente)
- Francisco José Rey Martín (Independiente)
- Alicia Luque González (Independiente)
Suplentes:
- Carlos Prieto Macías
- Marina del Rocío Moncayo Paredes (Independiente)
- José Sánchez Mancera (Independiente)
- Macarena Alfaro Llamás (Independiente)
ANDALUCISTAS - PUEBLO ANDALUZ - ANDALUCÍA POR SÍ
Titulares:
- Carmen María Vigo Ariza
- Daniel Barranquero Montoya
- Cristina Rodríguez Jiménez
- Antonio Francisco Guzmán Arana
- María del Rocío Ortega Durán
- Raúl Cómitre Carmona
- Beatriz María Ros Valencia
- Alejandro Moreno López
- Yolanda Puertas Abolafio
- José Manuel Quintero Fernández
- María del Carmen Domínguez España
- Manuel Pino Gálvez
- Rocío Ramos Ferrer
- Justo Aliseda Miranda
- María Fernanda Valdez García
- Justo Fernando Aliseda Valdez
- Ángela Belén Fernández Vargas
Suplentes:
- Rafael Garrido Martínez
- María Rosario González González
- Marcos Segovia García
- Maritza Aros Vera
CONECTA ANDALUCÍA
Titulares:
- David Ingelmo Rodríguez
- María Auxiliadora Rodríguez Cancelo
- Neftalí Castañeda González
- Araceli Sánchez Guitard López Valera (Independiente)
- Manuel del Can Rodríguez
- Haydee Sánchez Iglesias (Independiente)
- Ricardo Cuenca Cervera (Independiente)
- María del Carmen García García (Independiente)
- Joaquin Navajas Velasco (Quino) (Independiente)
- Patricia Beltrán Blancas (Independiente)
- Raúl Zumaquero Rueda (Independiente)
- Inés González Lobo
- Manuel del Can Ruiz
- Beatriz Fernández Fuentes (Independiente)
- Manuel Luque Pareja (Independiente)
- Beatriz Sánchez Rivera (Independiente)
- Javier del Can Rodríguez (Independiente)
Suplentes:
- María Luz Linares Gil (Independiente)
- Isaac Castañeda González
- María González Fuentes (Independiente)
- Francisco Javier Garrido Ortega
ESCAÑOS EN BLANCO
Titulares:
- Víctor Manuel Ríos Almendros
- María Ángeles de la Serna Fernández
- Antonio Martínez Narbona
- María Carmen Mancera Rojas
- Carlos Ledesma Peña
- Marta Reina Mancera
- Diego Reina Conejo
- Patricia Gil Paredes
- Francisco Javier Prados Serrano
- Susana González Márquez
- Francisco Javier Núñez Perujo
- María Inmaculada Sánchez Lara
- Juan Ángel Sánchez Jesús
- Eva Rodríguez Rodríguez
- Juan Miguel Martín González
- Sandra López Sánchez
- José Miguel García Rodríguez
Suplentes:
- Sara Bravo Sayago
- Miguel Sánchez Zayas
- Laura Sanmartín Montalbán
- Juan Antonio Sánchez Salvador
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS
Titulares:
- Miguel Ángel García García
- Teresa Duarte Martín
- Diego Jesús Ruiz Cosano
- Carmen Ruiz Cruzado
- Francisco Borja Flores Ortega
- Anabel Pulido Alonso
- Antonio Jesús Barrera Escalera
- Ana Belén Hernández Fernández
- Alfonso Morales García
- Tania Alcaide Torres
- Fernando Joaquín Rodríguez Zúñiga López
- Susana Alba Álvarez
- José Ruiz Lastra
- Natalia García Alba
- Pedro Bonilla Martín
- Rosario Concepción Alba Álvarez
- Fabio Antonio Fernández Torres
Suplentes:
- María Dolores García Otero
- Rubén Vargas Lozano
- Eduvigis Arias Alias
- Francisco José García García
NACIÓN ANDALUZA
Titulares:
- Milagros Ronda González
- Alfonso Martín Pérez
- Alba González Román Montalbán
- Antonio Godoy Romero
- María Carmen Rubbo Albarracín
- José Miguel Rubio Vico
- María Rodríguez Gil
- Juan Belmonte Junco
- Isabel López Zaragoza
- Alejandro Jiménez del Pino
- Raquel Córdoba Ávila (Independiente)
- Jorge Luis Soler Aparicio
- María Luisa Aznar López (Independiente)
- Enrique Quero Quero
- Patricia María Martín Vejarano (Independiente)
- Francisco Antonio López Martín
- Natividad Ángela Pérez Cáceres (Independiente)
Suplentes:
- Francisco Martín Cayuela
- Isabel Jiménez Santaella (Independiente)
- Eliezer Pérez Aragón (Independiente)
- Gema Fernández Cortés
PACMA
Titulares:
- María José Torres Mayorga
- Agustín Amadeo González Ferreiros
- Eva Ramos Taillefer
- Federico José Cuesta Torres
- Isabel María Ardao Pérez
- Salvador Sánchez Sánchez
- Carmen Inmaculada Sánchez Carmona
- Fernando Fernández Ruiz
- Patricia Lara Narváez
- Fernando Cera Corral
- Miriam Sierra González
- José Carlos Schoettel Villuendas
- María José Titos Rojo
- Juan Cabello Nuño
- Marina Pérez Ardao
- Fernando Marín Gallardo
- María Cutiño Zamora
Suplentes:
- Manuel Muñoz Corrales
- María Peláez Calvo
- Juan González Sierra
- Estefanía Rosado Velázquez
PARTIDO AUTÓNOMOS
Titulares:
- Eduardo Jesús Gómez Moreno
- Monserrat Alonso Márquez
- Víctor Manuel Merino Valero
- Guiomar Ramírez García
- Manuel Infante Madrigal
- Irene Galdeano Morillas
- Juan Márquez Jiménez
- María Alejandra Pons Suárez
- Juan Carlos Rodríguez Pérez
- Beatriz Gloria Chacón González
- Alejandro Mancilla Merchán
- Pilar Bernal Sánchez
- Manuel Ángel Caballero Crespo
- Claudia García Márquez
- Raul Marín Fernández
- Macarena Mateos Cobo
- Achraf Emrani Ismail
Suplentes:
- Inmaculada Rodríguez Laure
- Juan José Bautista Reina
- María de la Paz Pecci Ortigosa
- Miguel Ríos Alarcón
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
Titulares:
- Juan Manuel Fernández Martín
- María Gloria Fernández Ruiz
- Enrique Ignacio Margalef Cubillas
- Dolores Valiente Borrego
- José Gregorio Martín Carrasquilla
- María Concepción del Prado Álvarez
- Juan Manuel Pérez Soto
- Carmen de Rus Rodríguez
- José Luis López Quesada
- Sandra Gutiérrez Soler
- Marcos Antonio Merino Fuentes
- Ana Isabel Pérez Mato
- Juan Antonio Sánchez Moreno
- María Victoria Calvo Pérez
- Fidel Sánchez Chica
- Rosa Varela Moreno
- Juan Antonio Perles Gálvez
Suplentes:
- Carmen Asunción Neyra Valdivia
- Manuel Aranda Rebollo
- Ana Soto Torralbo
- Francisco Vázquez Rider
PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares:
- Juan Manuel Moreno Bonilla
- Carolina España Reina
- José Ramón Carmona Sánchez
- Rocío Pilar Blanco Eguren
- Carlos Arturo Bernal Bergua
- Jessica Trujillo Pérez
- Manuel Miguel Cardeña Gómez
- Sandra Jesús Extremera López
- Víctor Manuel González García
- María José Escarcena López
- Daniel Castilla Zumaquero
- Dolores Caetano Toledo
- José María Ayala García
- María Paloma Moreno Aranda
- José Antonio Báez Jiménez
- Amalia Liñán Cabeza
- Carlos Eduardo Cabezas Jurado (Independiente)
Suplentes:
- Inmaculada Matamoros Sánchez
- Juan Antonio Arrabal Luque
- María Dolores Bullón Ayala
- Francisco José Lucena Rincón
POR ANDALUCÍA
Titulares:
- Ernesto Alba Aragón
- Micaela Jiménez Fortes
- Gonzalo Felipe Serrano Martínez
- Victoria Morales Ruiz
- Juan Miguel Acejo Millán
- Adriana Fernández Gómez
- Adrián García Abenza
- María José Torres Gómez
- José Miguel López España
- Milagros Mayoral Vidal
- Rafael Arredondo Quijada
- Aurora María Palma Palma (Aroa)
- José Manuel Fernández Bautista
- Noemí Escobar López
- Ángel Rodríguez Ramírez
- Susana Sánchez Rincón
- Rafael Borrego Peña
Suplentes:
- Dolores María Castillo Rubio
- Jorge Segura Segura
- Monserrat Paniagua López
- Rafael Gómez Sánchez
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
Titulares:
- María Luz Gómez Martín
- Marco Osorio Ritter
- María José Ríos Jurado
- Daniel Carballo Ruiz
- Belén García Magallanes
- Luis Marzal Martínez
- Monserrat Cid García
- Ángel Custodio Parra Fernández
- María Lorena Martínez Gómez
- Juan Carlos Carballo Ruiz
- María Parra Cid
- José Luís Montalvo Aznar
- Nuria Paloma Martínez Gómez
- Juan Carlos Lara Gallardo
- Clara Eugenia Salazar Navarro
- Rubén Leal García
- María Reyes Ferrand Muro
Suplentes:
- Rafael Villar Liñán
- María Trinidad Villar Liñán
- Alberto José Martínez Gómez
- María Rocío Martínez Gómez
PSOE-A
Titulares:
- José Aurelio Aguilar Román
- Ana Villarejo Gil
- Daniel Pérez Morales
- Patricia Alba Luque
- José Luis Ruiz Espejo
- María Carmen Martín Ortiz
- Daniel López López
- Antonia López Marín
- Gregorio Antonio Campos Marfil
- María Gracia Aguilar Delgado
- Hipólito Zapico Baragaño
- Marta Benítez Oliva
- Antonio Bonilla Palomas
- Nerea Marín Jiménez
- José Manuel Martínez Pérez
- María Ángeles Fernández Martín
- Enrique Linde Cirujano
Suplentes:
- María Dolores Díaz Bermejo
- Salvador Aguilar Díaz
- María José Pérez Garzón
- José Luis Escobar Pacheco
SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
Titulares:
- Ernesto Mira Sánchez
- Mercedes Gema Jiménez Martín
- Germán Medina Benítez
- Cristina Sánchez Fuentes
- Santiago Ramón Rama Castillo
- Cristina Lores Eliso
- Miguel Ángel López Macías
- María Teresa Escamilla Garrido
- Vladyslav Shcherbatyuk Nastenko
- Sonia María Martínez Bellido
- Enrique Martín Arce
- Margarita Flores Quirós
- Jaime María Durán Guerra
- Estefanía Venegas Repullo
- Cristóbal Bernal Cejas
- Jessica González Gordillo
- Miguel Ángel Gómez Diosdado
Suplentes:
- Aroa del Carmen Lara Jiménez
- Luis Francisco Valero Mayorga
- Ruth María Torquemada Robles
- Antonio Almeda Sanz
SOCIEDAD UNIDA
Titulares:
- Óscar Leal Palacios
- Isabel María Medina Foronda
- Ricardo García Barrios Ceide
- María Rosario Moncayo Ponce
- Arturo Redondo Hernández
- Lourdes Prieto Gaona
- José María Cueto López
- Alba García Cortez
- Juan Antonio López Cerezo
- Francisca Cortez Montoya
- Damián Casado Barrueso
- María Amada Cueto López
- Pablo Leal Moncayo
- Carolina Ruiz Capilla Gil
- Cristian Sánchez Barranco
- María Victoria Peláez Jiménez
- Fernando José Gallego Cabello
Suplentes:
- María de los Ángeles Asensi Antuña
- Francisco José Fernández Iglesias
- María del Pilar Fernández Galas
- Antonio Vázquez de la Torre Clericó
VOX
Titulares:
- Antonio Sevilla Rodríguez
- Rocío Marín Ortega
- Antonio José Ureña Almagro
- Yolanda Gómez Marín
- Juan Jesús Ruiz Ballesteros
- Purificación Fernández Morales
- Julio Cañete Menéndez
- Elena María García Rodríguez
- Carlos Enrique Magro Castellanos
- María del Carmen Castro Cerdán
- Pedro Ruiz Camarena
- Lourdes Chapresto Cortés
- Jaime Moreno Pérez
- Laura Gambero Marín
- Jesús Ramírez de Arellano Gallego
- Mercedes Pérez Holgado
- José Miguel Gutiérrez Rodríguez
Suplentes:
- Gemma María Palomo Ferrer
- Pedro Javier Domínguez Balbuena
- Ana Esther Serrano Villegas
- Pablo Pérez Merino
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
- Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
- Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
- La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
- El tren de alta velocidad volverá a conectar Málaga con Sevilla y Madrid a partir del 27 de abril