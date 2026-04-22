Elecciones andaluzas 2026 en Málaga: estas son las 17 candidaturas proclamadas y sus listas completas

Las elecciones andaluzas se celebran el próximo 17 de mayo. / EFE

La Junta Electoral Provincial de Málaga ha proclamado un total de 17 candidaturas para las elecciones al Parlamento andaluz del 17 de mayo de 2026. Estas son las listas completas por la provincia de Málaga, ordenadas alfabéticamente por partido.

La circunscripción de Málaga contará finalmente con 17 candidaturas proclamadas para los comicios andaluces del próximo 17 de mayo. La relación oficial aparece publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), dentro del acuerdo de proclamación difundido por la Junta Electoral de Andalucía. A continuación, se recogen las candidaturas de Málaga ordenadas por partido, con sus integrantes titulares y suplentes.

ADELANTE ANDALUCÍA

Titulares:

  1. Luis Rodrigo Serrano
  2. Cristina Fernández Pinto
  3. Fernando Pérez Cordero
  4. María Remedios Leiva Moreno
  5. Antonio Carlos Rojas Gallego
  6. Esther Jiménez Román
  7. José Gabriel Narbona Gómez
  8. Elvira Porrino Bareas
  9. Álvaro Bazán Ortega
  10. Ana María Jiménez Navarro
  11. Antonio Heredia Cantos
  12. Elena Manrique Sánchez
  13. Rhys William Harry Towner
  14. María del Carmen Cortés Díaz
  15. José Peral Jiménez (Scotta)
  16. María Belén Jáuregui Fradeja
  17. Juan Rodríguez Cruz

Suplentes:

  1. María Soledad Pino García
  2. Francisco Fernando Jiménez Fernández
  3. Elvira Giménez Arbe
  4. Andrés Cardenete Montiel

ALTERNATIVA MALAGUEÑA (29)

Titulares:

  1. Fabiana Aguilar Fernández (Independiente)
  2. Emilio Felipe Guzmán Jiménez (Independiente)
  3. Ángela Vellido Sánchez (Independiente)
  4. Pedro Miguel Bellido Ruiz (Independiente)
  5. Elena Barrionuevo Fortes
  6. Leonardo Linares Romero (Independiente)
  7. María Ángeles Marfil Ruiz (Independiente)
  8. Rogelio Manuel Vilches Jordán (Independiente)
  9. María Pérez Abela (Independiente)
  10. Salvador Vertedor Romero (Independiente)
  11. Sandrine de Sousa Pulpillo (Independiente)
  12. Federico Rodríguez Úbeda (Independiente)
  13. María Olivia Escaño López (Independiente)
  14. Manuel Rafael Franquelo Vega
  15. Laura Martínez Roldán (Independiente)
  16. Francisco José Rey Martín (Independiente)
  17. Alicia Luque González (Independiente)

Suplentes:

  1. Carlos Prieto Macías
  2. Marina del Rocío Moncayo Paredes (Independiente)
  3. José Sánchez Mancera (Independiente)
  4. Macarena Alfaro Llamás (Independiente)

ANDALUCISTAS - PUEBLO ANDALUZ - ANDALUCÍA POR SÍ

Titulares:

  1. Carmen María Vigo Ariza
  2. Daniel Barranquero Montoya
  3. Cristina Rodríguez Jiménez
  4. Antonio Francisco Guzmán Arana
  5. María del Rocío Ortega Durán
  6. Raúl Cómitre Carmona
  7. Beatriz María Ros Valencia
  8. Alejandro Moreno López
  9. Yolanda Puertas Abolafio
  10. José Manuel Quintero Fernández
  11. María del Carmen Domínguez España
  12. Manuel Pino Gálvez
  13. Rocío Ramos Ferrer
  14. Justo Aliseda Miranda
  15. María Fernanda Valdez García
  16. Justo Fernando Aliseda Valdez
  17. Ángela Belén Fernández Vargas

Suplentes:

  1. Rafael Garrido Martínez
  2. María Rosario González González
  3. Marcos Segovia García
  4. Maritza Aros Vera

CONECTA ANDALUCÍA

Titulares:

  1. David Ingelmo Rodríguez
  2. María Auxiliadora Rodríguez Cancelo
  3. Neftalí Castañeda González
  4. Araceli Sánchez Guitard López Valera (Independiente)
  5. Manuel del Can Rodríguez
  6. Haydee Sánchez Iglesias (Independiente)
  7. Ricardo Cuenca Cervera (Independiente)
  8. María del Carmen García García (Independiente)
  9. Joaquin Navajas Velasco (Quino) (Independiente)
  10. Patricia Beltrán Blancas (Independiente)
  11. Raúl Zumaquero Rueda (Independiente)
  12. Inés González Lobo
  13. Manuel del Can Ruiz
  14. Beatriz Fernández Fuentes (Independiente)
  15. Manuel Luque Pareja (Independiente)
  16. Beatriz Sánchez Rivera (Independiente)
  17. Javier del Can Rodríguez (Independiente)

Suplentes:

  1. María Luz Linares Gil (Independiente)
  2. Isaac Castañeda González
  3. María González Fuentes (Independiente)
  4. Francisco Javier Garrido Ortega

ESCAÑOS EN BLANCO

Titulares:

  1. Víctor Manuel Ríos Almendros
  2. María Ángeles de la Serna Fernández
  3. Antonio Martínez Narbona
  4. María Carmen Mancera Rojas
  5. Carlos Ledesma Peña
  6. Marta Reina Mancera
  7. Diego Reina Conejo
  8. Patricia Gil Paredes
  9. Francisco Javier Prados Serrano
  10. Susana González Márquez
  11. Francisco Javier Núñez Perujo
  12. María Inmaculada Sánchez Lara
  13. Juan Ángel Sánchez Jesús
  14. Eva Rodríguez Rodríguez
  15. Juan Miguel Martín González
  16. Sandra López Sánchez
  17. José Miguel García Rodríguez

Suplentes:

  1. Sara Bravo Sayago
  2. Miguel Sánchez Zayas
  3. Laura Sanmartín Montalbán
  4. Juan Antonio Sánchez Salvador

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS

Titulares:

  1. Miguel Ángel García García
  2. Teresa Duarte Martín
  3. Diego Jesús Ruiz Cosano
  4. Carmen Ruiz Cruzado
  5. Francisco Borja Flores Ortega
  6. Anabel Pulido Alonso
  7. Antonio Jesús Barrera Escalera
  8. Ana Belén Hernández Fernández
  9. Alfonso Morales García
  10. Tania Alcaide Torres
  11. Fernando Joaquín Rodríguez Zúñiga López
  12. Susana Alba Álvarez
  13. José Ruiz Lastra
  14. Natalia García Alba
  15. Pedro Bonilla Martín
  16. Rosario Concepción Alba Álvarez
  17. Fabio Antonio Fernández Torres

Suplentes:

  1. María Dolores García Otero
  2. Rubén Vargas Lozano
  3. Eduvigis Arias Alias
  4. Francisco José García García

NACIÓN ANDALUZA

Titulares:

  1. Milagros Ronda González
  2. Alfonso Martín Pérez
  3. Alba González Román Montalbán
  4. Antonio Godoy Romero
  5. María Carmen Rubbo Albarracín
  6. José Miguel Rubio Vico
  7. María Rodríguez Gil
  8. Juan Belmonte Junco
  9. Isabel López Zaragoza
  10. Alejandro Jiménez del Pino
  11. Raquel Córdoba Ávila (Independiente)
  12. Jorge Luis Soler Aparicio
  13. María Luisa Aznar López (Independiente)
  14. Enrique Quero Quero
  15. Patricia María Martín Vejarano (Independiente)
  16. Francisco Antonio López Martín
  17. Natividad Ángela Pérez Cáceres (Independiente)

Suplentes:

  1. Francisco Martín Cayuela
  2. Isabel Jiménez Santaella (Independiente)
  3. Eliezer Pérez Aragón (Independiente)
  4. Gema Fernández Cortés

PACMA

Titulares:

  1. María José Torres Mayorga
  2. Agustín Amadeo González Ferreiros
  3. Eva Ramos Taillefer
  4. Federico José Cuesta Torres
  5. Isabel María Ardao Pérez
  6. Salvador Sánchez Sánchez
  7. Carmen Inmaculada Sánchez Carmona
  8. Fernando Fernández Ruiz
  9. Patricia Lara Narváez
  10. Fernando Cera Corral
  11. Miriam Sierra González
  12. José Carlos Schoettel Villuendas
  13. María José Titos Rojo
  14. Juan Cabello Nuño
  15. Marina Pérez Ardao
  16. Fernando Marín Gallardo
  17. María Cutiño Zamora

Suplentes:

  1. Manuel Muñoz Corrales
  2. María Peláez Calvo
  3. Juan González Sierra
  4. Estefanía Rosado Velázquez

PARTIDO AUTÓNOMOS

Titulares:

  1. Eduardo Jesús Gómez Moreno
  2. Monserrat Alonso Márquez
  3. Víctor Manuel Merino Valero
  4. Guiomar Ramírez García
  5. Manuel Infante Madrigal
  6. Irene Galdeano Morillas
  7. Juan Márquez Jiménez
  8. María Alejandra Pons Suárez
  9. Juan Carlos Rodríguez Pérez
  10. Beatriz Gloria Chacón González
  11. Alejandro Mancilla Merchán
  12. Pilar Bernal Sánchez
  13. Manuel Ángel Caballero Crespo
  14. Claudia García Márquez
  15. Raul Marín Fernández
  16. Macarena Mateos Cobo
  17. Achraf Emrani Ismail

Suplentes:

  1. Inmaculada Rodríguez Laure
  2. Juan José Bautista Reina
  3. María de la Paz Pecci Ortigosa
  4. Miguel Ríos Alarcón

PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)

Titulares:

  1. Juan Manuel Fernández Martín
  2. María Gloria Fernández Ruiz
  3. Enrique Ignacio Margalef Cubillas
  4. Dolores Valiente Borrego
  5. José Gregorio Martín Carrasquilla
  6. María Concepción del Prado Álvarez
  7. Juan Manuel Pérez Soto
  8. Carmen de Rus Rodríguez
  9. José Luis López Quesada
  10. Sandra Gutiérrez Soler
  11. Marcos Antonio Merino Fuentes
  12. Ana Isabel Pérez Mato
  13. Juan Antonio Sánchez Moreno
  14. María Victoria Calvo Pérez
  15. Fidel Sánchez Chica
  16. Rosa Varela Moreno
  17. Juan Antonio Perles Gálvez

Suplentes:

  1. Carmen Asunción Neyra Valdivia
  2. Manuel Aranda Rebollo
  3. Ana Soto Torralbo
  4. Francisco Vázquez Rider

PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares:

  1. Juan Manuel Moreno Bonilla
  2. Carolina España Reina
  3. José Ramón Carmona Sánchez
  4. Rocío Pilar Blanco Eguren
  5. Carlos Arturo Bernal Bergua
  6. Jessica Trujillo Pérez
  7. Manuel Miguel Cardeña Gómez
  8. Sandra Jesús Extremera López
  9. Víctor Manuel González García
  10. María José Escarcena López
  11. Daniel Castilla Zumaquero
  12. Dolores Caetano Toledo
  13. José María Ayala García
  14. María Paloma Moreno Aranda
  15. José Antonio Báez Jiménez
  16. Amalia Liñán Cabeza
  17. Carlos Eduardo Cabezas Jurado (Independiente)

Suplentes:

  1. Inmaculada Matamoros Sánchez
  2. Juan Antonio Arrabal Luque
  3. María Dolores Bullón Ayala
  4. Francisco José Lucena Rincón

POR ANDALUCÍA

Titulares:

  1. Ernesto Alba Aragón
  2. Micaela Jiménez Fortes
  3. Gonzalo Felipe Serrano Martínez
  4. Victoria Morales Ruiz
  5. Juan Miguel Acejo Millán
  6. Adriana Fernández Gómez
  7. Adrián García Abenza
  8. María José Torres Gómez
  9. José Miguel López España
  10. Milagros Mayoral Vidal
  11. Rafael Arredondo Quijada
  12. Aurora María Palma Palma (Aroa)
  13. José Manuel Fernández Bautista
  14. Noemí Escobar López
  15. Ángel Rodríguez Ramírez
  16. Susana Sánchez Rincón
  17. Rafael Borrego Peña

Suplentes:

  1. Dolores María Castillo Rubio
  2. Jorge Segura Segura
  3. Monserrat Paniagua López
  4. Rafael Gómez Sánchez

POR UN MUNDO MÁS JUSTO

Titulares:

  1. María Luz Gómez Martín
  2. Marco Osorio Ritter
  3. María José Ríos Jurado
  4. Daniel Carballo Ruiz
  5. Belén García Magallanes
  6. Luis Marzal Martínez
  7. Monserrat Cid García
  8. Ángel Custodio Parra Fernández
  9. María Lorena Martínez Gómez
  10. Juan Carlos Carballo Ruiz
  11. María Parra Cid
  12. José Luís Montalvo Aznar
  13. Nuria Paloma Martínez Gómez
  14. Juan Carlos Lara Gallardo
  15. Clara Eugenia Salazar Navarro
  16. Rubén Leal García
  17. María Reyes Ferrand Muro

Suplentes:

  1. Rafael Villar Liñán
  2. María Trinidad Villar Liñán
  3. Alberto José Martínez Gómez
  4. María Rocío Martínez Gómez

PSOE-A

Titulares:

  1. José Aurelio Aguilar Román
  2. Ana Villarejo Gil
  3. Daniel Pérez Morales
  4. Patricia Alba Luque
  5. José Luis Ruiz Espejo
  6. María Carmen Martín Ortiz
  7. Daniel López López
  8. Antonia López Marín
  9. Gregorio Antonio Campos Marfil
  10. María Gracia Aguilar Delgado
  11. Hipólito Zapico Baragaño
  12. Marta Benítez Oliva
  13. Antonio Bonilla Palomas
  14. Nerea Marín Jiménez
  15. José Manuel Martínez Pérez
  16. María Ángeles Fernández Martín
  17. Enrique Linde Cirujano

Suplentes:

  1. María Dolores Díaz Bermejo
  2. Salvador Aguilar Díaz
  3. María José Pérez Garzón
  4. José Luis Escobar Pacheco

SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)

Titulares:

  1. Ernesto Mira Sánchez
  2. Mercedes Gema Jiménez Martín
  3. Germán Medina Benítez
  4. Cristina Sánchez Fuentes
  5. Santiago Ramón Rama Castillo
  6. Cristina Lores Eliso
  7. Miguel Ángel López Macías
  8. María Teresa Escamilla Garrido
  9. Vladyslav Shcherbatyuk Nastenko
  10. Sonia María Martínez Bellido
  11. Enrique Martín Arce
  12. Margarita Flores Quirós
  13. Jaime María Durán Guerra
  14. Estefanía Venegas Repullo
  15. Cristóbal Bernal Cejas
  16. Jessica González Gordillo
  17. Miguel Ángel Gómez Diosdado

Suplentes:

  1. Aroa del Carmen Lara Jiménez
  2. Luis Francisco Valero Mayorga
  3. Ruth María Torquemada Robles
  4. Antonio Almeda Sanz

SOCIEDAD UNIDA

Titulares:

  1. Óscar Leal Palacios
  2. Isabel María Medina Foronda
  3. Ricardo García Barrios Ceide
  4. María Rosario Moncayo Ponce
  5. Arturo Redondo Hernández
  6. Lourdes Prieto Gaona
  7. José María Cueto López
  8. Alba García Cortez
  9. Juan Antonio López Cerezo
  10. Francisca Cortez Montoya
  11. Damián Casado Barrueso
  12. María Amada Cueto López
  13. Pablo Leal Moncayo
  14. Carolina Ruiz Capilla Gil
  15. Cristian Sánchez Barranco
  16. María Victoria Peláez Jiménez
  17. Fernando José Gallego Cabello

Suplentes:

  1. María de los Ángeles Asensi Antuña
  2. Francisco José Fernández Iglesias
  3. María del Pilar Fernández Galas
  4. Antonio Vázquez de la Torre Clericó

VOX

Titulares:

  1. Antonio Sevilla Rodríguez
  2. Rocío Marín Ortega
  3. Antonio José Ureña Almagro
  4. Yolanda Gómez Marín
  5. Juan Jesús Ruiz Ballesteros
  6. Purificación Fernández Morales
  7. Julio Cañete Menéndez
  8. Elena María García Rodríguez
  9. Carlos Enrique Magro Castellanos
  10. María del Carmen Castro Cerdán
  11. Pedro Ruiz Camarena
  12. Lourdes Chapresto Cortés
  13. Jaime Moreno Pérez
  14. Laura Gambero Marín
  15. Jesús Ramírez de Arellano Gallego
  16. Mercedes Pérez Holgado
  17. José Miguel Gutiérrez Rodríguez

Suplentes:

  1. Gemma María Palomo Ferrer
  2. Pedro Javier Domínguez Balbuena
  3. Ana Esther Serrano Villegas
  4. Pablo Pérez Merino

