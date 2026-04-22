Emasa reparará las tuberías rotas en el Guadalhorce tras las riadas y evitar vertidos de aguas residuales al mar

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) reparará la tubería de aguas residuales que va de Guadalmar para su tratamiento en la Estación Depuradora del Guadalhorce. De esta forma, en el plazo de cuatro meses, se dispondrá de una conducción nueva que sustituye a la que se rompió durante las lluvias de finales de diciembre.

La obra supondrá una inversión de 1,8 millones de euros, lo que permitirá construir una tubería de impulsión de aguas residuales que conectan la estación de bombeo de Guadalmar con la EDAR del Guadalhorce, después de los daños provocados por la crecida del río tras las intensas lluvias del último fin de semana de diciembre.

Adjudicación de las obras

La adjudicación, publicada este miércoles en la Plataforma de Contratación del Sector Público, recae en Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S.A. y se tramita a través del acuerdo marco de ejecución de obras de canalizaciones y obra civil no singular suscrito con cinco constructoras, con un importe global de 36,3 millones de euros para cinco años.

El contrato tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y responde a la rotura de dos tuberías de la red de saneamiento, una incidencia originada cuando el agua erosionó uno de los apoyos de la estructura que sostenía las conducciones sobre el cauce. Como consecuencia, cayó al río un tramo de unos 50 metros, en cuya recuperación se ha venido trabajando desde entonces.

Medida provisional para evitar el vertido de aguas residuales al mar

Mientras se ejecuta la solución definitiva, Emasa ha optado por una medida provisional para evitar el vertido al mar, que llegó a provocar la prohibición de bañarse en la zona. La empresa municipal ha priorizado la construcción de un tramo de la red de aguas regeneradas destinada al riego en la zona oeste de Málaga y en Torremolinos, de forma que esa infraestructura pueda utilizarse temporalmente en sentido inverso para conducir el agua hasta la depuradora del Guadalhorce.

Estas obras provisionales se están desarrollando desde comienzos de año, con la previsión de que puedan quedar listas a principios de mayo.

La reposición definitiva se ejecutará de forma soterrada, una solución con la que se busca reducir la vulnerabilidad de la infraestructura ante futuras crecidas del río y, al mismo tiempo, eliminar el impacto visual del antiguo cruce aéreo.

La actuación incluye la instalación de dos canalizaciones de un metro de diámetro y 120 metros de longitud para cruzar el cauce de aguas bajas del Guadalhorce, además de otro tramo de 160 metros hasta enlazar con la red que conduce a la estación depuradora. El proyecto contempla también el desmantelamiento de los restos de las tuberías dañadas.