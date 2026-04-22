Emasa contrata el mantenimiento de 21 pozos de agua reactivados durante la sequía en Málaga

Los 21 pozos de agua reactivados en Málaga durante la sequía por la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) e mantendrán activos para reducir la dependencia de la ciudad del suministro del agua embalsada. De hecho, Emasa ha cerrado un contrato para el mantenimiento de estas fuentes de agua y garantizar el funcionamiento de las instalaciones de estos pozos para permitir la captación de agua subterránea y bombearla hasta la red principal, desde donde se conduce a la potabilizadora de El Atabal.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Thaler por un importe de 345.847 euros, IVA incluido, y tendrá una duración de un año. El servicio afecta a un total de 21 pozos, en concreto los 16 de Aljaima y Fahala, que Emasa ha ido activando de forma progresiva desde junio de 2023 como respuesta a la sequía, así como los cinco del tramo final del río Guadalhorce, repartidos entre dos en Perales y tres en Puente del Rey, ya rehabilitados junto a sus sistemas de elevación.

Red de captación de agua subterránea de Málaga

Con esta red de captación subterránea de agua, la empresa municipal persigue reforzar los recursos hídricos disponibles y disminuir la dependencia del agua almacenada en los embalses, en un contexto marcado en los últimos años por la escasez de precipitaciones y la presión sobre el sistema de abastecimiento.

Entre los trabajos incluidos en el contrato figuran el mantenimiento de los equipos electromecánicos, los sistemas de automatización, medición y telecontrol, así como los circuitos hidráulicos vinculados a estas instalaciones. La adjudicataria también tendrá que llevar a cabo muestreos periódicos para vigilar la calidad del agua, siempre bajo la supervisión técnica de Emasa.

Además, el contrato contempla la colaboración en la reparación de equipos e instalaciones y la prestación de un servicio de asistencia urgente ante averías fuera del horario habitual, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa de unas infraestructuras que se han convertido en un apoyo clave para el abastecimiento de agua en Málaga durante la sequía.