Luz verde a la rehabilitación del Convento de la Trinidad en Málaga como centro cultural

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en Málaga ha informado favorablemente sobre el proyecto de ejecución para la rehabilitación del antiguo Convento de la Trinidad como un gran centro cultural.

La aprobación permite la licitación del contrato de obras para la reforma del histórico cenobio y su entorno.

El proyecto incluye el estudio del bien -declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1980 y Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta cinco años después-, y sus valores culturales, la diagnosis de su estado actual, la propuesta de actuación y la incidencia sobre los valores protegidos, así como un programa de mantenimiento.

Métodos acordes con la tradición

Según el dictamen de la Comisión, las actuaciones propuestas en el proyecto son compatibles con las condiciones adecuadas para llevar a cabo la restauración y la conservación del cenobio, y los métodos constructivos son acordes con la tradición constructiva del bien.

La iniciativa, que abarca también al entorno del cenobio construido entre los siglos XV y XVI por iniciativa de don Francisco Ramírez de Madrid, plantea actuaciones de restauración, conservación y puesta en valor del edificio original, que dará cabida a salas de exposiciones y espacios polivalentes para actividades escénicas, musicales y literarias en torno al claustro y la iglesia.

Construcción de nuevo edificio

De igual modo, se prevé la construcción de un nuevo edificio, semienterrado bajo la cota de la calle que sirva de conexión entre el convento de la Trinidad y el Archivo Histórico Provincial de Málaga, también declarado BIC.

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Dicho espacio, repartido en dos plantas de sótano, acogerá el Archivo Provincial Intermedio, el primero de su naturaleza que se abre en Andalucía.