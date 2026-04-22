La marisquería de Málaga que ha conquistado a Carlos Herrera con su pescado y marisco fresco: "Momentos así nos recuerdan por qué amamos lo que hacemos"

Si de algo hace gala el periodista Carlos Herrera en sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores, es de su pasión por la gastronomía de calidad, de la que disfruta en cada uno de sus viajes por toda la geografía nacional. Un amor por el buen comer que le ha llevado a la ciudad de Málaga y a uno de los restaurantes más conocidos de Ciudad Jardín, la Marisquería El Cateto.

Así lo han mostrado desde el propio establecimiento, que ha explicado que este mes de abril recibieron la visita del comunicador en su local, un hecho que fue "un verdadero placer".

El restaurante que ha enamorado con sus platos a Carlos Herrera

"Momentos así nos recuerdan por qué amamos lo que hacemos", ha afirmado a través de sus redes sociales este negocio que cuenta con más de 40 años de experiencia sirviendo el pescado y marisco más fresco de la zona.

Tras la visita del aclamado periodista, el restaurante ha querido agradecer su presencia en el local y su admiración por sus platos: "Gracias por tu visita, aquí tienes tu casa para disfrutar cuando quieras".

Un referente gastronómico en Ciudad Jardín

Desde su restaurante de la calle Pedro de Lobo, este establecimiento se ha convertido en todo un referente gastronómico al ofrecer el mejor pescado y marisco.

Así lo asegura la Academia Gastronómica de Málaga, que afirma que este negocio "destaca por la calidad de sus productos y precios moderados".

Un producto económicamente accesible que consiguen tras comprar a diario en las lonjas malagueñas y andaluzas, lo que les permite, además, servir toda clase de mariscos y pescados que elaboran de manera sencilla para preservar la calidad del producto.

Boquerones, salmonetes y marisco, entre sus grandes reclamos

"Son imprescindibles sus boquerones y salmonetes fritos, las gambas, carabineros y calamaritos a la plancha, quisquillas cocidas o los pescados de escama a la sal, como el pargo, la urta o la dorada", destacan desde este negocio.

Además, la academia aconseja probar sus coquinas, ostras, almejas, ensaladilla rusa, sardina ahumada o el "excelente" tartar de atún.

Carta de vinos y horario de apertura de este restaurante de Málaga

De igual modo, este negocio regentado por Pepe Rojas, su esposa, Nieves Ortiz, y su hijo Jose, tiene en su langosta con huevos, pimientos de Padrón y patatas fritas uno de sus platos estrella, a los que se suman sus especialidades de cuchara y el caldillo de pintarroja.

"Tienen una interesante carta de vinos con numerosas referencias malagueñas", han recalcado desde la Academia Gastronómica de Málaga sobre este negocio que está abierto de martes a sábado de 12.00 a 18.00 horas y de 20.30 a 00.00 horas.