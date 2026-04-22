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Más muertes que nacimientos: la natalidad cae y marca uno de sus niveles más bajos en Málaga

Los nacimientos acumulados hasta febrero bajaron un 3,96%, esto supone unos 79 bebés menos en los dos primeros meses de 2026, frente a las defunciones que crecen un 8,9% en comparación con el mismo periodo de 2025

Málaga continúa con más defunciones que alumbramientos.

Málaga continúa con más defunciones que alumbramientos. / Álex Zea

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El saldo vegetativo de Málaga vuelve a ser negativo, al menos en lo que llevamos de año. Los nacimientos siguen en caída libre en la provincia de Málaga y no superan a las defunciones.

Según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de febrero Málaga contabiliza 1.809 nacimientos frente a 2.855 defunciones en los dos primeros meses del año.

Esto supone que, entre enero y febrero, se produjeron 1.046 fallecimientos más que nacimientos en la provincia. Solo en el mes de febrero, en Málaga se registraron 825 nacimientos y 1.226 defunciones.

Los nacimientos acumulados hasta febrero bajaron un 3,96%, esto supone unos 79 bebés menos en los dos primeros meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Si nos fijamos en los datos de los últimos tres años del INE muestra que la actual cifra es la más baja desde 2023. En el polo opuesto, y respecto al mismo periodo de 2025, las defunciones aumentaron un 8,96%.

Gráfico que muestra los nacimientos mensuales en Málaga desde 2016 a 2026.

Málaga fue, de hecho, la segunda provincia andaluza tanto en número de nacimientos como en número de fallecimientos durante febrero, solo por detrás de Sevilla.

En el conjunto de Andalucía, durante el mes de febrero nacieron 4.478 bebés, lo que supone 61 menos que en el mismo mes del año anterior. Del total registrado en la comunidad en lo que va de 2026, 2.138 han sido niñas y 2.340 niños.

Pese al descenso de febrero, el acumulado de los dos primeros meses del año deja un leve crecimiento en la natalidad andaluza. Entre enero y febrero se contabilizaron 9.609 nacimientos, un 1,04% más que en el mismo periodo de 2025.

A la izquierda, un mapa con la estimación mensual de nacimientos por provincia. A la derecha, los datos de Málaga, comparados con los últimos años.

A la izquierda, un mapa con la estimación mensual de nacimientos por provincia. A la derecha, los datos de Málaga, comparados con los últimos años. / INE

Edad de las madres

Por edades, la mayoría de los nacimientos en Andalucía correspondieron a madres de entre 30 y 39 años, con 2.757 alumbramientos. De ellos, 1.500 fueron de mujeres de entre 30 y 34 años y 1.257 de madres de entre 35 y 39 años. Además, se registraron 847 nacimientos de madres de entre 25 y 29 años, mientras que los partos de mujeres de más de 40 años ascendieron a 375.

Mortalidad

En cuanto a la mortalidad, Andalucía sumó 14.585 defunciones en los dos primeros meses del año, lo que representa un incremento del 2,51% respecto al mismo periodo de 2025. Solo en febrero fallecieron en la comunidad 6.182 personas.

Por provincias, Sevilla encabezó el número de nacimientos en febrero con 1.053, seguida de Málaga con 825 y Cádiz con 600. A continuación se situaron Almería con 520, Granada con 491, Córdoba con 380, Jaén con 329 y Huelva con 280.

Noticias relacionadas y más

En defunciones, también fue Sevilla la provincia con mayor cifra en febrero, con 1.453 fallecimientos, seguida de Málaga con 1.226 y Cádiz con 868. Después aparecen Granada con 655, Córdoba con 617, Jaén con 498, Almería con 486 y Huelva con 379.

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