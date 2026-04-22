El nuevo paseo marítimo de Pedregalejo solo dejaría libres 3 metros a los peatones

El nuevo paseo marítimo de Pedregalejo dejaría libre tres metros de anchura para el paso de los peatones cuando haya terrazas de hostelería, informó ayer la concejala de Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, quien explicó que, aunque todavía no se ha terminado el Plan de aprovechamiento, y faltan los detalles, «la ordenanza habla de 3 metros libres desde el muro».

La postura oficial del Ayuntamiento coincide con la que sostiene Mahos, la Asociación de Hosteleros de Málaga que, como informó este diario el 9 de abril, se remitió a la ordenanza municipal que estipula una anchura de «3 metros, que estamos obligados a cumplir», indicó un portavoz de Mahos, que precisó que los 6 metros de servidumbre de tránsito de los que habla la Ley de Costas, solo se aplicarían en las «vías de acceso».

El paseo marítimo de Pedregalejo, en obras, a comienzos de mes. / A.V.

¿La Junta o el Gobierno central?

Por su parte, tanto la Junta de Andalucía como la Dirección General de Costas -dependiente del Gobierno central- trasladaron a la administración contraria la responsabilidad para fijar los metros que deben quedar libres en el paseo marítimo.

Así, fuentes de la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental declararon que es responsabilidad de Costas. «Al final es un tema de Costas y del Ayuntamiento -quien impulsa y ejecuta esta actuación-, la Junta no es quien determina la distancia».

La Asociación de Vecinos de Pedregalejo pide que no se repita esta imagen en el nuevo paseo marítimo y que haya más espacio para los peatones. / ARCINIEGA

Las mismas fuentes sí precisaron que, en el caso de edificaciones anteriores a la Ley de Costas de 1988, y según el Reglamento General de Costas de 2014, no regirían los 6 metros. En este sentido, el reglamento señala que se deben dejar «al menos tres metros de anchura desde la ribera del mar».

Sin embargo, a este respecto, otras fuentes consultadas por este periódico estimaron que la excepción de los 3 metros no se aplicaría al no tratarse de edificaciones, sino de mesas y sillas; por lo que seguirían los 6 metros.

Por su parte, fuentes del Subdelegación del Gobierno resaltaron ayer que las competencias están cedidas a la Junta, y es por tanto la competente en todo lo que tenga que ver con el Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Indignación vecinal

Los 3 metros anunciados por el Ayuntamiento han causado indignación en la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, que, como informó La Opinión, defiende que la anchura legal son 6 metros, aunque el colectivo vecinal proponía que, al menos, se dejaran 5 metros libres.

La presidenta vecinal, Gema Delgado, tachó de «ridiculez» los 3 metros de paso peatonal, lo que a su juicio haría que este paseo dejara de ser «un paseo marítimo», para convertirse en un espacio «para los que van a comer, no para los que van a pasear».

Vecinos y dirigentes vecinales de Pedregalejo, a comienzos de mes, en un tramo casi finalizado del nuevo paseo marítimo. / A.V.

Gema Delgado recordó que, en el paseo marítimo anterior, de 1983, el anterior jefe de la Demarcación de Costas, Luis López Peláez, dejó un escalón que dejaba libre «cuatro metros» de paseo, para separar los bares y restaurantes de los peatones, aunque luego parte lo ocupara una hilera de mesas.

Por su parte el expresidente vecinal Antonio Delgado alertó de que, si se aplican los 3 metros, «se estaría obviando la Ley de Costas», por lo que anunció que los vecinos llevarían el asunto «a los juzgados».

Por último, el dirigente vecinal Adolfo García calificó los 3 metros de paso peatonal de «un sinvergonzonerío contra los ciudadanos». Adolfo García se hizo además esta pregunta: «¿Anuncian que se gastan 5 millones de euros en hacer un paseo marítimo diáfano para esto?».

Imagen de las obras del nuevo paseo marítimo de Pedregalejo, ayer. / Alex Zea

«Permanentemente» 6 metros

Por otro lado, el dirigente vecinal recordó que, en la propia resolución de la Junta que autoriza al Ayuntamiento las obras del paseo marítimo, firmada en diciembre 2024 por el delegado Sostenibilidad en Málaga, José Antonio Víquez, se recoge el informe favorable de la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo, que contiene esta puntualización: «Se procurará dejar permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de salvamento y vigilancia una franja de seis metros desde la ribera del mar, especialmente en las zonas coincidentes con la grada y en las zonas donde se ha previsto la ubicación de la pérgola metálica».

Para la asociación de vecinos, con este documento de 2024, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central refrendan por escrito los 6 metros de la servidumbre de tránsito.