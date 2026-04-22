Elecciones andaluzas
Patricia Navarro, presidenta de los populares en Málaga: "El PP sí puede salir a la calle y dar la cara por cumplir los compromisos adquiridos"
Resalta la construcción del Hospital Virgen de la Esperanza y la ampliación del metro de Málaga como logros sanitarios y de infraestructuras
EP
La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha valorado este miércoles que el Partido popular "sí puede salir a la calle y dar la cara" porque el Gobierno andaluz "ha ido cumpliendo con los compromisos asumidos con la ciudadanía a lo largo de los últimos años".
La formación política, ha insistido, "se caracteriza por esa escucha activa que llevamos practicando tantos años, estando en la calle y con los vecinos recabando propuestas".
La presidenta 'popular' ha participado en un reparto informativo en el distrito centro de la capital donde ha estado acompañada por Rocío Blanco y José Antonio Báez, candidatos del PP por Málaga a las próximas elecciones autonómicas.
Así, Navarro ha valorado que "no todos los partidos que se presentan a las próximas elecciones del 17 de mayo pueden hacer lo mismo" y ha afirmado que el PP acude a la cita electoral "con la tranquilidad de haber cumplido con los malagueños y los andaluces".
Hospital Virgen de la Esperanza
Navarro ha puesto como ejemplo la construcción del Hospital Virgen de la Esperanza, "comprometido desde 2009 por María Jesús Montero, candidata a las elecciones autonómicas y consejera de Salud en aquellos años, pero que no fue hasta la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía cuando este importante proyecto sanitario ha salido adelante y ya está en marcha", convirtiéndose "en la infraestructura sanitaria más importante que se va a construir en las últimas dos décadas".
Metro de Málaga
También ha señalado las obras de ampliación del metro de Málaga, "de forma soterrada tal y como demandaban los vecinos, a la zona del Hospital Civil" donde la dirigente 'popular' ha recordado que "ya están en marcha dos de los tres tramos de esa ampliación de la línea 2 y el tercero comenzará a ejecutarse en breve".
En materia de vivienda, Navarro ha contrapuesto la ley estatal "pro-Okupas" del Gobierno de Pedro Sánchez "que lo único que ha conseguido ha sido fomentar la ocupación ilegal de viviendas y desincentivar que quienes tienen una propiedad la pongan al servicio del mercado del alquiler".
20.000 viviendas
Por el contrario, la presidenta del PP de Málaga ha destacado que en los últimos siete años "se ha multiplicado por cuatro la promoción y construcción de VPO en la provincia de Málaga", pero "además nuestros ayuntamientos, de la mano de la Junta, han asumido el compromiso de impulsar un total de 20.000 viviendas a precios asequibles para dar soluciones a aquellas familias que no pueden acceder a una vivienda".
"Estamos dando pasos adelante y sabemos que quedan cosas por hacer", ha añadido Navarro y ha afirmado que, "precisamente, salir a la calle y hablar con los vecinos de diferentes zonas de la ciudad nos ayuda a seguir recabando nuevas demandas que, evidentemente, formarán parte de los nuevos compromisos que asumiremos con los malagueños para los próximos años", ha concluido.
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