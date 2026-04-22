Vivienda
Publicada la adjudicación de cuatro parcelas municipales en Málaga para casi 300 viviendas
La concesión demanial del lote uno se realiza por 75 años y a canon cero. Las parcelas se localizan en las calles Massenet, Santa Matilde, camino de la Gamera y en la calle Tanzania
La Plataforma de Contratación del Estado publicó este martes la formalización de la adjudicación a la UTE Salas Fonshabit del lote uno para la concesión demanial de cuatro parcelas de titularidad municipal para la construcción de un máximo de 298 viviendas o 334 alojamientos, por un plazo de 75 años y a canon cero.
El concesionario aplicará en el precio de renta de las viviendas a promover una reducción porcentual del precio máximo vigente en el momento de la licitación del 2,1 por ciento, que se situaba en 10,0616 euros metros cuadrados (m2) y mes, ha indicado el Ayuntamiento a través de un comunicado.
Por otro lado, han recordado que el lote uno de esta licitación estaba conformado por cuatro parcelas con 13.377,33 m2, una edificabilidad total de 19.349,44 m2 para un máximo de 298 viviendas o 334 alojamientos.
Ubicación de las parcelas
Las parcelas están localizadas, en concreto, en la calle Massenet, 17, con un total de 6.576 m2 de superficie y la misma edificabilidad (planta baja más 3 plantas) para un máximo de 101 viviendas o 114 alojamientos.
También en la calle Santa Matilde, 6, con 1.198 m2 de superficie y 3.959,36 m2 de edificabilidad (baja más 5) para un máximo de 61 viviendas o 68 alojamientos; en el camino de la Gamera, 3, con 2.915 m2 de superficie y 5.830 m2 de edificabilidad (planta baja más 1) para un máximo de 90 viviendas o 101 alojamientos; y en la calle Tanzania, 11, en la barriada de Churriana, con 2.688,33 m2 de superficie y 2.984,05 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 46 viviendas o 51 alojamientos.
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