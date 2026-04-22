Comic-Con Málaga
La San Diego Comic - Con Málaga pone a la venta este jueves sus entradas: precio, cómo y dónde comprarlas
La segunda edición, que este año cambia de fecha, lanza una preventa exclusiva a los fans que asistieron en 2025. Eso sí, más cara que el año pasado
Cuenta atrás para la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga. La convención saca a la venta este jueves 23 de abril una preventa exclusiva, eso sí, no será para todo el mundo.
Esta venta de entradas es exclusivamente para los fans que asistieron al evento en 2025, siendo así una manera de premiar a los asistentes del año pasado.
Para poder comprarlas, los asistentes tendrán que tener a mano su Registration ID de 2025 y una cuenta creada en Ticketmaster con el mismo email que se usó en la San Diego Comic-Con Málaga en 2025.
Las entradas se podrán adquirir de manera anticipada a partir de las 10.00 horas del jueves 23 de abril en Ticketmaster.
Entradas más caras
El año pasado se estableció un precio especial por parte de la organización como una forma de agradecer a los fans y a la ciudad de Málaga por su acogida. Sin embargo, en esta edición las entradas serán más caras.
El precio de una entrada por día era de 50 euros, mientras que este año será de 84,80 euros por día (gastos de gestión de 4,80 euros incluidos). Por su parte, los menores de 18 años pagarán 37,10 euros (gastos de gestión incluidos). También estará disponible un pack de 4 días.
Las entradas estarán disponibles por jornada (jueves 1 de octubre, viernes 2 de octubre, sábado 3 de octubre o domingo 4 de octubre): "Cada fan podrá comprar dos entradas: una para sí mismo/a y otra para su acompañante".
¿Y si no recuerdo mi 'Registration ID' de 2025?
La organización ha aclarado que los fans que no recuerden su Registration ID o que deseen modificar su email asociado podrán hacerlo. Toda la información estará disponible a partir del lunes en la Guía de compra de entradas.
Para la venta general (aún sin fecha), será necesario contar con un Registration ID 2026 para poder adquirir entradas cuando se abra al público. En cuanto al acompañante en esta preventa, podrá ser alguien con un Registration ID de 2025 y también de 2026.
Novedades
La San Diego Comic-Con Málaga 2026 se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y mantendrá su aforo de 90.000 asistentes (22.500 por jornada), aunque ampliará de forma significativa sus espacios y contenidos. Entre las novedades destaca la incorporación de un pabellón adicional de más de 9.000 m² en el Exhibitor Hall, un Artists’ Alley más amplio y un nuevo auditorio.
Además, habrá más metros cuadrados cubiertos y más superficie para actividades paralelas, manteniendo el mismo aforo que en la edición de 2025.
Por ahora los únicos invitados confirmados son Kevin Smith (Clerks, View Askewniverse) y John Romita Jr. (Spider-Man, Kick-Ass). Además habrá tanto en la preventa exclusiva como en la venta general dos piezas exclusivas de coleccionista.
Solo serán adquiribles de forma online, en el proceso de compra de entradas en Ticketmaster. Se trata de un pin y un lanyard con diseños inspirados en las ilustraciones de Rodrigo Blaas, director y animador (conocido por películas como Ice Age, Finding Nemo, Wall-e o Ratatouille) junto a Carlos Salgado, director en El Guiri Studios. Tanto el pin como el lanyard tendrán un precio base imponible de 9.91€ (11.99€ IVA incluido).
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