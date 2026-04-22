Los socialistas piden a Moreno que acepte un debate con Montero para hablar de las propuestas "que él quiere ocultar"

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato número uno por la provincia en los comicios andaluces del 17 de mayo, Josele Aguilar, ha pedido al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, que acepte un debate con la candidata socialista, María Jesús Montero, para hablar de su gestión, "que es de lo que él no quiere hablar", y de sus propuestas, "quiere ocultar a la ciudadanía". Aguilar ha asegurado que apuesta por una campaña electoral con debates públicos donde conversar sobre el presente y futuro de Andalucía.

El candidato ha incidido en que el Gobierno de Moreno en estos ocho años "ha destrozado los servicios públicos en Andalucía" y ha asegurado que están "constatando que la calle empieza a hacer un clamor pidiendo cambio en Andalucía". Aguilar considera que la movilización "es más necesaria que nunca", al igual que un cambio en Andalucía.

"Moreno Bonilla parece que vive en una realidad paralela cuando dice que no se le manifiestan en las calles por sus políticas", ha señalado el socialista, que ha incidido en que "lo que no sale en sus medios de comunicación afines parece que no existe".

Encuestas "por encargo"

"Existe esa Andalucía que está pidiendo cada día más cambio para garantizar nuestros servicios públicos", ha expresado Aguilar. El secretario general acusa a Moreno de "querer silenciar las urnas con encuestas especiales que le realizan a él". Unas encuestas que, ha señalado, "son por encargo" y "desmotivan" a la gente a ir a votar el próximo 17 de mayo

Así, ha reprochado a Moreno que diga "con toda la desfachatez del mundo que a él no se le manifiesta la gente en la calle" y ha recordado las movilizaciones en defensa de la sanidad pública: "Es un clamor por parte de los profesionales sanitarios la desesperación por las interminables listas de espera". Aguilar ha lamentado que Andalucía esté "batiendo récord negativo" en cuanto a listas de esperas, "con cifras que nunca habíamos alcanzado en la sanidad pública andaluza y liderando a nivel nacional".

También se ha referido a las manifestaciones de la comunidad educativa. "Hay padres demandando que sus hijos y sus hijas con necesidades especiales tengan la debida atención o los representantes de las escuelas infantiles también manifestándose ante el maltrato que están sufriendo por parte de la Junta de Andalucía", ha recordado el candidato.

"Igual ocurre con la dependencia", ha apostillado. El secretario general del PSOE ha lamentado las "cifras récord en la lista de espera de la dependencia", donde las familias "se desesperan al ver que sus mayores no reciben ese recurso al que tienen derecho".