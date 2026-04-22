El rector de la UMA reclama más financiación: "Dentro del contexto de la comunidad autónoma, sigue siendo la penúltima"

'La luz de Málaga' es mucho más que el nombre que recibe el nuevo vídeo institucional de la universidad pública presentado esta mañana. Es el refuerzo de un "sentimiento de pertenencia" que lideran los estudiantes que pasan por sus facultades y los profesionales que los acompañan en la aventura. La Universidad de Málaga es parte de la luz que "genera" la ciudad, pero sigue siendo una de las más hostigadas en financiación autonómica.

"La Universidad de Málaga sigue siendo la penúltima en infrafinanciación, con cerca de 600 euros por estudiante menos de la media y cerca de 1.100 euros menos que las universidades mejor financiadas", ha asegurado Teodomiro López, rector de la UMA. El también catedrático de Química Física no ha querido dejar pasar la oportunidad de dotar de relevancia a ese "caballo de batalla" económico que es necesario para "seguir manteniendo la excelencia que se merece Málaga y su provincia".

El Rectorado ha acogido hoy la proyección de la nueva carta de presentación de la UMA, en un encuentro donde, además del rector y decanos de las diferentes facultades, han estado presentes el director de Comunicación, Daniel Guerrero; y Vicente Martínez, responsable del Centro de Tecnología de la Imagen (CTI). Este último ha destacado que se trata de un vídeo elaborado con recursos propios de la universidad que, por encima de cualquier lectura, pretende representar "la luz tan característica que genera" el conjunto de la institución en la provincia.

Presentación del vídeo corporativo de la Universidad de Málaga, 'La luz de Málaga' / L.O

Una universidad que crece en "excelencia"

"La Universidad de Málaga en el año 2026 no puede tener 500 años como la Universidad de Granada, pero sí puede tener 55.000 estudiantes como la Universidad de Granada, porque la provincia tiene el empuje, el tamaño y el dinamismo para tener una universidad pública que siga creciendo en la excelencia, con medios, profesorados, laboratorios y la seguridad de que estamos dando la mejor educación que se puede dar en Málaga dentro del espíritu de una universidad pública, que evidentemente es el espíritu de servicio", he destacado el rector.