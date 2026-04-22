Unicaja integra a Google Cloud en su ecosistema de IA junto con NVIDIA y Deloitte para acelerar el despliegue de su banca conversacional

La entidad financiera Unicaja ha anunciado este miércoles la ampliación de su ecosistema tecnológico con la incorporación de la tecnología de Google Cloud para complementar su plan estratégico de IA, que desarrolla junto con NVIDIA y Deloitte España, y con el objetivo de acelerar el despliegue de su modelo de banco conversacional, basado en inteligencia artificial y, en particular, en capacidades de IA generativa. La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico 2025–2027 y da continuidad al despliegue iniciado en 2025 de su infraestructura propia de IA (denominada por la entidad ‘fábrica de IA’).

"Al incorporar la tecnología de Google Cloud, Unicaja refuerza su enfoque híbrido, combinando infraestructura dedicada y capacidades en la nube. Este planteamiento aporta mayor elasticidad y escalabilidad y, además, mejora la resiliencia de los sistemas ante picos de demanda", ha informado la entidad financiera malagueña.

Según Unicaja, esta medida también permite reducir "de forma significativa" los tiempos de implantación de nuevas capacidades para sistemas conversacionales, acelerando el time to market y avanzar con mayor agilidad desde las fases piloto a entornos productivos, sin renunciar al control sobre los datos ni a los estándares regulatorios del sector.

“La ampliación de este ecosistema tecnológico supone un paso más en nuestra estrategia de transformación". La incorporación de Google Cloud nos permite ganar flexibilidad y velocidad, manteniendo al mismo tiempo el control sobre nuestra infraestructura y los datos de nuestros clientes De este modo, seguimos avanzando hacia un modelo de banco conversacional, eficiente y centrado en las personas”, ha señalado el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales.

En el marco de esta colaboración, Unicaja opera NVIDIA AI Enterprise como solución lista para producción, disponible a través del Google Cloud Marketplace y soportada sobre la infraestructura de NVIDIA AI en Google Cloud. El banco afirma que esta aproximación le permite ejecutar modelos abiertos impulsados por los microservicios NVIDIA NIM, combinados con modelos comerciales, "seleccionando en cada caso la opción más eficiente para cada necesidad de negocio, sin perder la soberanía ni el control sobre sus sistemas".

Este modelo combinado, facilita a la entidad el uso de NVIDIA AI Enterprise y la infraestructura de NVIDIA AI tanto a través de Google Cloud como de su propia infraestructura de IA, dando flexibilidad en un entorno regulado y de alta exigencia en materia de seguridad y protección de datos para una adopción ética, fiable y responsable de la inteligencia artificial en la organización.

Seguros, hipotecas y gestión de reclamaciones

Sobre esta base tecnológica, Unicaja ha puesto ya en producción diversos casos de uso en distintas áreas del banco. Entre ellos, la entidad destaca la comercialización de seguros e hipotecas, el soporte al desarrollo de software, la gestión de reclamaciones de clientes, el apoyo a procesos legales y la automatización de tareas de back-office.

La sede central de Unicaja Banco, en la avenida de Andalucía de Málaga / L.O.

Estos proyectos han permitido mejoras significativas en eficiencia, con reducciones de tiempos de respuesta de entre el 40% y el 80%, y han contribuido a liberar capacidad de los equipos para tareas de mayor valor añadido, mejorando tanto la experiencia de cliente como la productividad interna.

La incorporación de Google Cloud también habilita a Unicaja a explorar de forma proactiva capacidades adicionales de inteligencia artificial ofrecidas por Google Cloud, manteniendo la compatibilidad con su infraestructura dedicada y su estrategia de IA corporativa.

"Todo el despliegue se realiza bajo una arquitectura híbrida, modular y escalable, que garantiza el cumplimiento de la normativa europea en materia de inteligencia artificial, así como los más altos estándares de seguridad, privacidad y gestión de riesgos", ha comentado el banco.

Deloitte, NVIDIA y Google, con Unicaja

Unicaja asevera que Deloitte España seguirá desempeñando un "papel clave" en esta transformación, aportando sus capacidades en estrategia, regulación, riesgos, tecnología e integración, mientras que NVIDIA continuará proporcionando la base tecnológica de computación e inteligencia artificial necesaria para escalar el modelo.

"El enfoque de Unicaja hacia el banco conversacional resalta el valor de una arquitectura híbrida y flexible. Google Cloud se compromete a proporcionar la potencia informática y las capacidades tecnológicas que permiten a las instituciones financieras llevar los proyectos de IA de la fase piloto a la producción de manera eficiente y responsable", ha expuesto el gerente para Iberia de Google Cloud, Isaac Hernandez.