Comercios
Violeta Mangriñán abrirá Maison Matcha en Málaga: "Estoy buscando locales"
La influencer quiere ampliar su negocio del té y busca expandirse en Andalucía, con el que sería su cuarto local
La influencer y empresaria Violeta Mangriñán quiere traer su proyecto Maison Matcha a Málaga. Así lo ha anunciado en una entrevista concedida a Vanitatis, donde asegura que se encuentra en búsqueda de un establecimiento en la ciudad.
Maison Matcha es la empresa creadora de contenido y nació con el objetivo de ofrecer una experiencia centrada en la calidad y el bienestar de sus consumidores a través de un producto de especialidad: el matcha. La firma se define por una imagen minimalista, distinguida, elegante y detallista.
Sobre este proyecto, Mangriñán explica: "El matcha ha estado presente en los momentos más importantes de mi vida acompañándome día tras día. Tras muchas pruebas para llegar a la receta perfecta, me embarco en este proyecto con la visión de compartir este amor con el mundo materializado en cada bebida que servimos en Maison Matcha».
La empresaria añade: «Este superalimento es mi mantra como hábito saludable, un abrazo para el cuerpo y la mente que quiero enseñaros y que disfrutéis tanto como yo».
Maison Matcha de Violeta Mangriñán es una marca y espacio especializado en matcha, es decir, en el té verde japonés en polvo, un producto que ha ganado popularidad en los últimos años.
En la actualidad, la creadora de contenido cuenta con tres locales. El primero abrió en 2024 en el barrio madrileño de Chamberí. En octubre de 2024 sumó otro establecimiento en el barrio de Salamanca y, un año más tarde, abrió en Valencia, su tierra natal.
Además, también ha anunciado: "En breve tendremos tres locales en Madrid".
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