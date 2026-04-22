Propuesta
Vox propone un plan integral para mejorar la atención a personas sin hogar en Málaga
La iniciativa plantea un estudio independiente sobre el sinhogarismo y exige a la Junta más recursos especializados para casos de alta complejidad
El Grupo Municipal Vox Málaga llevará a la Comisión de Derechos Sociales una iniciativa con el objetivo de mejorar la atención a personas en situación de sinhogarismo y reforzar la coordinación sociosanitaria y administrativa.
La moción parte de un análisis detallado de la situación actual en la ciudad, donde el sinhogarismo se presenta como un fenómeno estructural vinculado a múltiples factores de vulnerabilidad como problemas de salud mental, adicciones, discapacidad o la ruptura de vínculos sociales.
En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha señalado que “el problema del sinhogarismo no puede seguir abordándose con soluciones genéricas que no distinguen entre perfiles ni necesidades”, subrayando la necesidad de adaptar los recursos a la complejidad real de los casos.
Falta de coordinación y colapso administrativo
La formación advierte de la fragmentación existente entre los distintos sistemas administrativos, lo que impide una respuesta coordinada en los casos más graves. Esta situación provoca un uso reiterado de recursos de emergencia sin lograr procesos estables de recuperación.
Asimismo, desde el grupo municipal se señala las carencias en la red de salud mental y denuncia la falta de continuidad terapéutica en personas con trastornos duales, lo que deriva en ingresos hospitalarios recurrentes y una cronificación de los casos.
En palabras de Alcázar, “no se trata únicamente de destinar más recursos, sino de gestionarlos mejor, coordinar administraciones y garantizar que las ayudas lleguen en tiempo y forma a quienes realmente las necesitan”.
Burocracia y falta de acompañamiento
Otro de los aspectos destacados es la complejidad de los procedimientos administrativos, que actúa como una barrera para las personas más vulnerables, especialmente aquellas con deterioro cognitivo o sin red de apoyo.
La ausencia de acompañamiento continuado, según Vox, genera expedientes paralizados y derechos que no llegan a ejercerse, agravando la exclusión social.
En este contexto, el portavoz municipal ha incidido en que “una ayuda que no se percibe a tiempo no es una solución, es un fracaso del sistema”, poniendo el acento en la necesidad de reducir la burocracia y mejorar la gestión administrativa.
Propuestas para un modelo más eficaz
Ante esta situación, la iniciativa propone avanzar hacia un modelo basado en la especialización de recursos, la coordinación entre administraciones y la simplificación de los procedimientos.
Entre las medidas planteadas destaca la elaboración de un estudio independiente que permita conocer la dimensión real del sinhogarismo en Málaga, identificar perfiles y evaluar la eficacia de los recursos actuales.
Alcázar ha concluido reclamando “un compromiso real por parte de todas las administraciones para poner en marcha un modelo eficaz, centrado en la recuperación y la dignidad de las personas”.
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