Por Andalucía destinará un 1% del PIB a las universidades públicas andaluzas para garantizar su calidad educativa

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha propuesto una nueva ley andaluza de universidades, que "derogue" a la actual con el objetivo de "blindar" los centros públicos frente al "favorecimiento" del actual gobierno de Juanma Moreno a las universidades privadas. Si llega al Gobierno de la Junta, promete que destinará un 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a universidades como "garantía de su sostenimiento y permanencia en calidad".

"La universidad privada, los chiringuitos privados, lo van a tener muy complicado, porque no vamos a aceptar chiringuitos bajo el nombramiento técnico universitario que no tienen las mínimas condiciones de docencia y de investigación", ha remarcado Maíllo en una atención ante los medios este jueves tras mantener un encuentro con la comunidad universitaria de Málaga.

Málaga, "recortes y precariedad"

El cabeza de lista de la coalición por Málaga, Ernesto Alba, ha lamentado los "recortes, la precariedad y la privatización" de las universidades públicas por parte del gobierno de Juanma Moreno y ha señalado que la Universidad de Málaga es una de las que cuenta con menor financiación de la Junta. Asimismo, ha mostrado su apoyo a la comunidad universitaria de Sevilla, que ha convocado una manifestación el próximo 29 de abril para pedir más recursos a la Junta.

Maíllo ha calificado la ley actual como una "de demolición de lo público" y ha lamentado el "sesgo clasista" de Juanma Moreno con la promoción de la privada frente al concepto de la universidad "como elemento de igualdad". "El acceso democrático al conocimiento lo hacemos desde la igualdad de oportunidades y de derechos. No se hace cuando se estratifica socialmente", ha reivindicado.