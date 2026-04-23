El auge comercial de la calle Larios en Málaga, sin locales libres, extiende el interés de las grandes marcas a calle Nueva, Alameda y Soho: así está el mercado retail

La calle Larios de Málaga continúa en la "élite" de los grandes ejes comerciales de España y mantiene una ocupación comercial del 98%, quedando vacío solo uno de sus 53 locales, según el 'Informe de Retail 2025' publicado este jueves por las consultoras inmobiliarias Gesvalt y aRetail. La emblemática vía malagueña se consolida como una de las zonas con mayores rentas y menor disponibilidad de locales comerciales (la tasa es solo del 2%) en España. El tirón de Larios está provocando además el impulso de arterias colindantes como la calle Nueva, la plaza de la Constitución y la Alameda Principal que, según el estudio, "refuerzan el dinamismo del Centro Histórico, consolidándose como ejes estratégicos en plena evolución y ampliando las oportunidades para marcas y operadores".

El informe, que anaiza el segmento comercial minorista (retail), califica a la calle Larios de Málaga como "referente del retail nacional" y apunta que los precios de los locales cotizan en "máximos", impulsados por "el imparable auge turístico, el crecimiento de la población residente y el posicionamiento de Málaga como destino cultural, tecnológico y gastronómico".

"El atractivo de esta arteria, con un flujo peatonal constante y un elevado componente turístico, la consolida como el principal destino para marcas nacionales e internacionales", consta el estudio. Las rentas en la calle Larios se sitúan ya en el rango de los 240-300 euros por metro cuadrado al mes para locales de hasta 100 metros y alcanzando medias anuales cercanas a los 2.600 euros, con subidas en torno al 10% interanual.

En cuanto a los locales de mayor superficie, los tramos de rentas en Larios se sitúan en 200-250 euros por metro almes para superficies entre 101 y 300 metros cuadrados; entre 120 y 150 euros para locales de 301 a 500 metros; y de 105 a 115 euros para superficies de 501 a 1.000 metros. Para los grandes espacios (por encima de 1.000 metros), las rentas oscilan entre 70 y 90 euros por metro al mes.

Mix comercial en calle Larios: la moda, a la cabeza

El mix comercial de Larios está encabezado por la moda (45%), seguida de otros comercios (19%), cosmética (14%), restauración (11%) y servicios (9%). Destaca, dentro del segmento de moda, la "pujanza" de joyerías y relojerías, que representan un 11% del total.

Gestvalt y aRetail señalan en su estudio que la rentabilidad y la escasez de producto hacen de Larios la "primera opción" para la inversión en high street por parte de "grandes players nacionales e internacionales".

"Sin embargo, la concentración de la propiedad en apenas cuatro grandes tenedores y la ausencia de operaciones recientes refuerzan su valor estratégico y la redirigen hacia otras zonas emergentes que concentran ahora el interés, como la Alameda Principal, el Paseo Marítimo o el entorno del Soho", comentan.

Alternativas a Larios en el Centro

Como alternativa a la calle Larios, el informe afirma que la calle Nueva se consolida "progresivamente" como eje retail "de referencia", con una "clara mejora" en su mix comercial, mayor presencia de marcas organizadas y una evolución positiva tanto en rentas como en ocupación. "Para los operadores que buscan visibilidad en el corazón de la ciudad, es la opción más atractiva después de Larios", asegura.

Por su parte, la plaza de la Constitución destaca como la ubicación premium de Málaga. "Es un enclave emblemático e idóneo para flagship stores y conceptos diferenciales, siendo elegida por marcas que buscan reforzar imagen y posicionamiento", apunta.

En cuanto a la Alameda Principal, Gestvalt y aRetail exponen en su análsis que vive "un momento de sólida transformación" y se perfila como "una de las zonas con mayor potencial de crecimiento, especialmente para la restauración y el ocio".

"Su actualización urbana y su conexión estratégica entre el Centro Histórico y el frente marítimo están propiciando la llegada de nuevos conceptos gastronómicos y marcas", añaden.

Una imagen de la Alameda Principal de Málaga capital. / Álex Zea

Málaga: dinamismo económico y turístico

El informe recuerda que Málaga continúa "incrementando su atractivo económico y residencial". Según los datos recogidos en el mismo, el municipio ha superado los 599.000 habitantes (+1,3% interanual) y la renta bruta media ha subido hasta los 30.030 euros (+2,87%).

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"Además, el músculo turístico de Málaga batió récords en 2025, con 1.834.638 viajeros hoteleros (+13,5%) y 3.740.465 pernoctaciones (+7,9%). Crecen los mercados internacionales y destacan nuevas conexiones, como la de Seúl-Málaga. Esta vitalidad turística se traslada al comercio urbano, y a centros comerciales como Plaza Mayor, que cerró el mejor año de su historia en visitas y ventas", afirma.