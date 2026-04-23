Del calor a la DANA: la Aemet avisa de lluvias y tormentas en Málaga este fin de semana

Si este miércoles algunas localidades de la provincia de Málaga alcanzaban los 30 grados, ahora la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que Málaga pasará del calor a la DANA.

En lo que queda de semana aumentará la inestabilidad. Según la Aemet, las lluvias volverán a Andalucía durante el viernes y el sábado en distintas zonas de la comunidad, entre ellas Málaga. Esto provocará chubascos dispersos y tormentas.

En la capital malagueña, las lluvias comenzarán durante la mañana del viernes y continuarán a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad del 75%, además de ir acompañadas de tormentas. La misma situación se repetirá el sábado, cuando seguirán las precipitaciones, con una probabilidad del 95%.

Por ahora no hay avisos activos, por lo que se esperan precipitaciones moderadas. En cuanto a las temperaturas, la Aemet señala que "el viernes habrá una bajada significativa".

Las temperaturas máximas durante el viernes llegarán a los 24 grados, aunque bajarán hasta los 20 grados durante el sábado. Las mínimas rondarán los 14 grados.

Las tormentas y las lluvias se extenderán también a otros puntos de la provincia, como la Axarquía, Vélez-Málaga, la Serranía de Ronda y el Valle del Guadalhorce.

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El domingo, el mal tiempo remitirá y volverán los cielos despejados, las buenas temperaturas y el sol, protagonistas durante buena parte de esta semana.