Tiempo
Del calor a la DANA: la Aemet avisa de lluvias y tormentas en Málaga este fin de semana
Tras alcanzar los 30 grados esta semana, la provincia se prepara para la llegada de precipitaciones, además de una bajada significativa de las temperaturas
Si este miércoles algunas localidades de la provincia de Málaga alcanzaban los 30 grados, ahora la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que Málaga pasará del calor a la DANA.
En lo que queda de semana aumentará la inestabilidad. Según la Aemet, las lluvias volverán a Andalucía durante el viernes y el sábado en distintas zonas de la comunidad, entre ellas Málaga. Esto provocará chubascos dispersos y tormentas.
En la capital malagueña, las lluvias comenzarán durante la mañana del viernes y continuarán a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad del 75%, además de ir acompañadas de tormentas. La misma situación se repetirá el sábado, cuando seguirán las precipitaciones, con una probabilidad del 95%.
Por ahora no hay avisos activos, por lo que se esperan precipitaciones moderadas. En cuanto a las temperaturas, la Aemet señala que "el viernes habrá una bajada significativa".
Las temperaturas máximas durante el viernes llegarán a los 24 grados, aunque bajarán hasta los 20 grados durante el sábado. Las mínimas rondarán los 14 grados.
Las tormentas y las lluvias se extenderán también a otros puntos de la provincia, como la Axarquía, Vélez-Málaga, la Serranía de Ronda y el Valle del Guadalhorce.
El domingo, el mal tiempo remitirá y volverán los cielos despejados, las buenas temperaturas y el sol, protagonistas durante buena parte de esta semana.
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
- Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
- Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
- La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa
- La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales