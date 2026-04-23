Un camión de pan y dulces de Valencia para los vecinos de Lagunillas y Carranque

«Nos han donado un tráiler entero, 36 palés, y ya llevamos dos semanas repartiendo; nos quedan todavía 20 palés», cuenta Curro López, presidente de la Asociación de Vecinos de Lagunillas.

El responsable vecinal se coloca los guantes para sacar de uno de los congeladores de la sede, en la calle Poeta Concha Méndez, una barra congelada de pan, al tiempo que muestra cruasanes y napolitanas también congelados.

El tráiler de Panamar Bakery Group descarga en Ideco, en Mercamálaga. / La Opinión

Se trata de una donación de la empresa Panamar Bakery Group, con sede en Valencia, con un destinatario muy claro: «Las familias vienen a diario a por su pan, y también hemos ampliado a los pensionistas, porque hay personas que acuden a diario a por siete u ocho barras de pan, porque sus hijos, sin ingresos, viven con ellos», cuenta.

Como explica Curro López, la donación de la empresa valenciana ahorra a quienes reciben estos panes y dulces «mucho dinero a la semana», y permite a la asociación de vecinos extender el número total de familias que acuden a por alimentos hasta las 1.600.

Descargando la ayuda de Valencia en Málaga. / La Opinión

La intervención de GEA

Como comenta Angelina Molina, responsable de la ONG GEA, su colectivo, con sede en Málaga, «es de utilidad pública», y Comerso Iberia, que pone en contacto empresas y entidades sin ánimo de lucro, les puso en comunicación con Panamar, que quería hacer una donación dentro de la «responsabilidad social corporativa»; «nosotros nos ofrecimos y fue un trámite muy sencillo y muy bonito».

Pero la cadena de colaboradores ha continuado también en Málaga porque, como resalta Curro López, la empresa malagueña Ideco ha prestado parte de sus instalaciones en Mercamálaga para albergar en sus congeladores el contenido del tráiler. «El pan y los dulces los recogemos del almacén de Mercamálaga, tenemos en la sede cuatro congeladores y vamos cargando», detalla.

Curro López (Lagunillas), Pablo Artacho (Ideco), Angelina Molina (GEA Málaga) y Antonio Paneque (ASAEC). / La Opinión

Otro de los beneficiarios de la donación es la ONG ASAEC, con sede en Carranque. Su presidente, Antonio Paneque, explica a este diario: «Entregamos todos los días el pan, lo horneamos a diario en el comedor y nos ha venido muy bien», destaca.

La ayuda durante la DANA

Y aunque no hay conexión directa con la donación -informan fuentes de Panamar- se da la circunstancia de que tanto Curro López, como Angelina Molina y Antonio Paneque ayudaron a fondo a las víctimas de la DANA de Valencia.

Como recuerda Curro López, a través de la Asociación de Vecinos de Lagunillas «nos llevamos tres furgonetas cargadas para ayudar a los valencianos, y mira la respuesta».

El malagueño Iván Bravo, que se coordinó con la Unidad de Respuesta Rápida de Málaga, en Paiporta, con otros voluntarios, tres días después de la DANA. / Archivo Iván Bravo

En el caso de Angelina Molina, cuenta que GEA estuvo «un mes trabajando allí».

Por último, como informó este periódico, Antonio Paneque fue el coordinador en Málaga de la Unidad de Respuesta Rápida, con unos 850 voluntarios, que pudo canalizar un millón de kilos de ayuda.

Los colectivos malagueños quieren agradecer ahora esta importante donación de la empresa valenciana que demuestra que la generosidad no tiene fronteras.