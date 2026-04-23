Vuelta del AVE
Carolina España exige al Gobierno que "siga trabajando a este ritmo de campaña" para recuperar la otra vía del AVE Málaga-Madrid
A su juicio la vuelta de la alta velocidad no puede presentarse "como un favor" del Ejecutivo, y critica la "incapacidad" del ministro Óscar Puente
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha cargado este jueves contra el Gobierno central tras anunciarse la reanudación del servicio del AVE entre Málaga y Madrid a partir del próximo 30 de abril. La dirigente andaluza ha denunciado que la provincia ha sufrido "un atropello ferroviario que ha durado más de tres meses" y ha acusado al Ministerio de Transportes de actuar con "desprecio, silencio y una gestión nefasta".
España ha asegurado que la vuelta de la alta velocidad no puede presentarse "como un favor" del Ejecutivo, ya que, a su juicio, la provincia ha permanecido durante meses prácticamente desconectada de la capital de España por la “incapacidad” del ministro Óscar Puente.
“Hoy hemos desayunado con la noticia de que, tras meses de desprecio, de silencio y de una gestión nefasta por parte del Ministerio de Transportes, nos anuncian que el AVE Madrid-Málaga volverá a funcionar el próximo 30 de abril”, ha afirmado. No obstante, ha insistido en que este anuncio no borra el perjuicio causado a ciudadanos, empresarios y al sector turístico malagueño.
En este sentido, ha criticado que durante todo este tiempo no haya existido “ni un cronograma serio, ni explicaciones técnicas convincentes, ni, por supuesto, una disculpa”, y ha censurado el “oscurantismo” con el que, en su opinión, se ha gestionado esta crisis ferroviaria.
La consejera también ha vinculado el calendario de reapertura con el contexto político. Según ha manifestado, resulta “sorprendente” que el servicio vuelva precisamente el 30 de abril, fecha en la que, según ha señalado, arranca por la noche la campaña electoral de las elecciones andaluzas. “Han tenido que convocarse las elecciones para que el ministro Puente se ponga las pilas”, ha sostenido.
Recuperar la vía
Carolina España ha advertido además de que la reapertura anunciada no supone una recuperación plena de la normalidad en la conexión ferroviaria. Así, ha subrayado que la línea funcionará únicamente con una sola vía, lo que, según ha explicado, reducirá de forma importante su capacidad.
Entre las consecuencias, ha apuntado que habrá menos frecuencias, “básicamente la mitad de los trenes”, lo que limitará el acceso de usuarios y trabajadores, además de provocar un aumento en los tiempos de viaje al operar en vía única.
Por ello, desde el Gobierno andaluz ha reclamado al Ministerio que mantenga el ritmo de trabajo hasta restablecer por completo la conexión. “Que sigan trabajando a este ritmo de campaña, pero que no cesen hasta que restablezcan la conexión total y los términos de normalidad”, ha exigido.
La consejera ha concluido que Málaga no puede conformarse con “parches ni soluciones temporales” que resten competitividad a la provincia, y ha insistido en que la ciudad “merece” una conexión ferroviaria con todas las garantías y con la frecuencia habitual.
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