El Centro Comercial Larios celebra 30 años en Málaga con una exposición hasta el 31 de mayo

El Centro Comercial Larios cumple 30 años en Málaga y lo celebra con una programación especial que mira al pasado y reivindica su peso en la evolución de la ciudad. El complejo comercial, uno de los más conocidos por los malagueños, ha conmemorado este aniversario con un acto institucional y con la inauguración de una exposición fotográfica que podrá visitarse hasta el 31 de mayo.

La celebración se ha desarrollado bajo el lema “30 años siendo el reflejo de Málaga”, un mensaje con el que el centro quiere poner en valor su vínculo con la capital desde su apertura, en 1996. Situado en una zona clave de la ciudad, el Centro Comercial Larios se ha consolidado durante estas tres décadas como un punto de referencia para las compras, el ocio y la restauración.

En el acto han participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el consejero delegado de MERLIN Properties, Ismael Clemente; el arquitecto del proyecto original, Salvador Moreno; y el gerente del centro comercial, José López-Guerra. Durante la jornada, los intervinientes destacaron la evolución del complejo y su capacidad para adaptarse a los cambios de la ciudad y de los hábitos de consumo.

Uno de los platos fuertes de esta conmemoración es la exposición ‘Reflejos de una ciudad’, una muestra que recorre la historia del centro comercial y su relación con Málaga. La propuesta reúne imágenes sobre la evolución del propio recinto y del entorno urbano, junto a obras intervenidas por diez artistas malagueños. Entre los nombres más destacados figuran Andrés Mérida, Lalone y D. Darko.

Además del componente cultural, la iniciativa tiene una vertiente solidaria. Algunas de las obras expuestas serán donadas a la Asociación Española Contra el Cáncer de Málaga y a la Fundación Cudeca, dentro de la línea de compromiso social vinculada a esta celebración.

Un referente comercial en Málaga

La historia del Centro Comercial Larios está ligada al crecimiento de una de las zonas que más ha cambiado en la capital en las últimas décadas. Su apertura en El Perchel, en antiguos terrenos de la familia Larios, supuso un impulso para la transformación del entorno y ayudó a reforzar la centralidad de esta parte de Málaga, especialmente en conexión con la estación María Zambrano.

Con el paso de los años, el recinto ha ido renovando su oferta para seguir siendo competitivo en un escenario marcado por los cambios en el consumo y el auge del comercio digital. En esa evolución fue clave la reforma integral impulsada en 2019 por MERLIN Properties, con una inversión de 28 millones de euros, que permitió modernizar sus instalaciones, ampliar espacios y reforzar la zona de restauración.

Treinta años después de su inauguración, el Centro Comercial Larios mantiene su condición de icono cotidiano para muchos malagueños. Su aniversario no solo sirve para repasar su historia, sino también para subrayar el papel que ha jugado en la transformación urbana y social de una de las áreas más dinámicas de la ciudad.