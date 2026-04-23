El centro comercial Larios cumple 30 años en Málaga como referente comercial y social

El Centro Comercial Larios celebra este 23 de abril su 30 aniversario reivindicando su papel como uno de los espacios que han acompañado la transformación urbana, social y comercial de Málaga en las últimas décadas.

Tres décadas después de su apertura, el recinto se presenta no solo como una gran superficie de compras, sino también como un punto de encuentro y convivencia que, según el Ayuntamiento, recibe cada año a 13 millones de visitantes.

La efeméride llega acompañada de una propuesta cultural con la que Larios Centro quiere mirar al pasado y al presente de la ciudad.

Para conmemorar este aniversario, el centro ha organizado una exposición que contextualiza una selección de fotografías del propio complejo y de Málaga, mostrando su evolución desde los antiguos terrenos vinculados a la familia Larios hasta la actualidad.

La muestra incorpora además la intervención de diez artistas malagueños, que reinterpretan imágenes cedidas por el centro para plasmar su visión sobre todo lo que convive en este espacio comercial.

Exposición fotográfica en el Larios. / Álex Zea

El gerente de Larios Centro, José López-Guerra, ha subrayado la identificación del recinto con el crecimiento de la capital: "Este centro comercial es un reflejo de la evolución que ha tenido Málaga hasta el día de hoy. Celebramos hoy nuestro éxito y, sobre todo, la ilusión con la que afrontaremos el futuro, que al menos sea otros 30 años”.

En la misma línea, López-Guerra ha destacado: "Su capacidad para adaptarse al crecimiento de Málaga hasta convertirse en un referente local. Ponemos en valor esa transformación porque nos identifica. Somos el reflejo de la evolución de esta ciudad”, coincidiendo con la conmemoración de un espacio "que ha sabido convertirse en algo más que un lugar de compras".

También ha puesto el foco en el impacto urbano y económico del centro el arquitecto Salvador Moreno Peralta, director del proyecto original hace 30 años. Según ha explicado, la construcción de este gran equipamiento comercial contribuyó a dinamizar el pequeño comercio y las zonas colindantes, favoreció la creación del Mercado del Carmen, impulsó la rehabilitación del entorno y supuso un importante revulsivo para la actividad hotelera, hostelera y comercial de la zona.

Por su parte, el alcalde de Málaga ha definido Larios Centro como un "centro comercial de convivencia", resaltando su dimensión social más allá de la actividad estrictamente económica y comercial.