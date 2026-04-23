GASTRONOMÍA
Ni Colombia ni Brasil: el verdadero paraíso ‘latino’ está en Málaga con este festival con música en directo, baile y comida de todo el mundo
Este evento que se celebrará hasta el próximo 2 de mayo tendrá entrada gratuita
Conocer y disfrutar de las costumbres, sabores y música latina será posible sin salir de Málaga con el festival Latineando, un evento que se celebrará desde este jueves hasta el próximo 2 de mayo y que llenará el recinto de Málaga Forum de foodtrucks con comida de distintos países, actuaciones en directo y DJ.
Esta cita, que se define como "el mejor festival de gastronomía latina de España", llevará así su sabor, ritmo y tradición a este recinto de la carretera de la Azucarera Intelhorce número 7 con un evento para el que la entrada es completamente gratuita.
Un recorrido por América Latina a través de la comida y la música
"Un lugar para recorrer América Latina a bocados entre foodtrucks, probar sabores auténticos en formato pica aquí y allá, y moverte entre la Calle del Sabor, la Plaza y el Rincón Latino mientras cada rincón tiene su propio ritmo", aseguran desde la organización de este festival.
Así, este entorno cuenta con una 'Calle del Sabor' con foodtrucks con parrilla argentina, recetas colombianas y ecuatorianas, cocina peruana y otras propuestas de todos los rincones de América Latina.
La Plaza y el Rincón Latino completan la experiencia
Además, en el lugar se puede encontrar 'La Plaza', considerada el corazón del evento, donde se localiza el escenario, el set de DJ y el espacio abierto en el que la gente "baila y fluye".
Y para completar la propuesta, este festival dispone de 'El Rincón Latino', un espacio en el que el ritmo "baja un poco" y el ambiente se vuelve más cercano con su zona de coctelería.
El festival se celebrará de jueves a domingo hasta el 2 de mayo
Un evento que arranca este jueves y se extenderá de jueves a domingo hasta el 2 de mayo en un plan que mezcla comida latina, música y el mejor ambiente.
De ese modo, los asistentes podrán disfrutar de una programación que arranca este jueves con la 'Noche de los éxitos latinos', a lo que seguirá el viernes con la 'Noche Venezolana'.
Tardeos temáticos y sesiones de DJ en Málaga
El sábado, por su parte, se celebrará el 'Tardeo ecuatoriano' y la 'Noche brasileña', mientras que el domingo será el momento del 'Tardeo Mix Latino' y la 'Noche Mexicana'. Durante todas las jornadas, los asistentes contarán con la actuación del DJ Cristopher hasta el cierre.
Tal y como ha mostrado la organización, los horarios de este evento serán el jueves, el viernes y el próximo jueves 30 de abril de 18.30 a 00.00 horas. Por su parte, este sábado y domingo, además del viernes 1 de mayo y el sábado 2, el recinto estará abierto de 12.00 a 00.00 horas.
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