El III Congreso del Automóvil llega al Centro Comercial la Verónica el 23, 24 y 25 de abril

La III Feria del Automóvil aterriza en el Centro Comercial La Verónica de Antequera los días 23, 24 y 25 de abril en la planta superior de su parking. La iniciativa está organizada por Autos Parque Feria, con la colaboración de Auto Dólmenes.

Póster Feria del automóvil / La Opinión

La feria reunirá alrededor de 50 vehículos en exposición y contará con un stock de hasta 150 unidades. La oferta incluye turismos, vehículos familiares y modelos seminuevos.

Durante los días del evento se aplicarán descuentos directos en los vehículos, y quienes formalicen una compra recibirán un fin de semana de hotel.

La celebración de esta tercera edición coincide con el segundo aniversario de Autos Parque Feria en Antequera. La empresa cuenta con instalaciones en la Carretera de Málaga y en el Polígono Industrial de la localidad.

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El evento se desarrollará en el parking superior del centro comercial, un espacio que en los últimos años ha acogido distintas iniciativas comerciales y de gran formato en la ciudad.