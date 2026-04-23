Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta del AVE Madrid-MálagaEl tiempo en MálagaSolidaridad para Lagunillas y CarranqueTratamientos de fertilidadCaso familia Al-ThaniCrecimiento de hotelesConvento de la TrinidadMaison Matcha en Málaga
instagramlinkedin

Congreso

El III Congreso del Automóvil llega al Centro Comercial la Verónica el 23, 24 y 25 de abril

El evento cuenta con una selección de 50 tipos de coche con un stock de 150 unidades

Centros comerciales, grandes almacenes. Eroski &quot;La Verónica&quot;. Fachada, edificio, exterior

Centros comerciales, grandes almacenes. Eroski "La Verónica". Fachada, edificio, exterior / CR

Ignacio Iribarnegaray

La III Feria del Automóvil aterriza en el Centro Comercial La Verónica de Antequera los días 23, 24 y 25 de abril en la planta superior de su parking. La iniciativa está organizada por Autos Parque Feria, con la colaboración de Auto Dólmenes.

Póster Feria del automóvil

Póster Feria del automóvil / La Opinión

La feria reunirá alrededor de 50 vehículos en exposición y contará con un stock de hasta 150 unidades. La oferta incluye turismos, vehículos familiares y modelos seminuevos.

Durante los días del evento se aplicarán descuentos directos en los vehículos, y quienes formalicen una compra recibirán un fin de semana de hotel.

La celebración de esta tercera edición coincide con el segundo aniversario de Autos Parque Feria en Antequera. La empresa cuenta con instalaciones en la Carretera de Málaga y en el Polígono Industrial de la localidad.

Noticias relacionadas

El evento se desarrollará en el parking superior del centro comercial, un espacio que en los últimos años ha acogido distintas iniciativas comerciales y de gran formato en la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
  2. La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
  3. El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
  4. Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
  5. Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
  6. La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
  7. La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa
  8. La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales

El III Congreso del Automóvil llega al Centro Comercial la Verónica el 23, 24 y 25 de abril

El III Congreso del Automóvil llega al Centro Comercial la Verónica el 23, 24 y 25 de abril

La Diputación insta al Gobierno a informar de plazos para restablecer línea ferroviaria Algeciras-Ronda-Antequera

La Diputación insta al Gobierno a informar de plazos para restablecer línea ferroviaria Algeciras-Ronda-Antequera

Abierto el plazo de la convocatoria de subvenciones del programa PEFA para la generación de empleo en Málaga

Abierto el plazo de la convocatoria de subvenciones del programa PEFA para la generación de empleo en Málaga

El auge comercial de la calle Larios en Málaga, sin locales libres, extiende el interés de las grandes marcas a calle Nueva, Alameda y Soho: así está el mercado retail

El auge comercial de la calle Larios en Málaga, sin locales libres, extiende el interés de las grandes marcas a calle Nueva, Alameda y Soho: así está el mercado retail

Liberado en 90 minutos el gerente de un local de apuestas de Málaga secuestrado por un empleado y otro hombre

Liberado en 90 minutos el gerente de un local de apuestas de Málaga secuestrado por un empleado y otro hombre

Ni Colombia ni Brasil: el verdadero paraíso ‘latino’ está en Málaga con este festival con música en directo, baile y comida de todo el mundo

Ni Colombia ni Brasil: el verdadero paraíso ‘latino’ está en Málaga con este festival con música en directo, baile y comida de todo el mundo

La conexión del AVE Málaga-Madrid ya tiene fecha de regreso: el 30 de abril

Del calor a la DANA: la Aemet avisa de lluvias y tormentas en Málaga este fin de semana

Del calor a la DANA: la Aemet avisa de lluvias y tormentas en Málaga este fin de semana
Tracking Pixel Contents