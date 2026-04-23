La Diputación insta al Gobierno a informar de plazos para restablecer línea ferroviaria Algeciras-Ronda-Antequera

El Pleno de la Diputación de Málaga aprobó ayer por unanimidad la moción urgente del PP en relación al "triple aislamiento ferroviario" de la Serranía de Ronda y a la exigencia de "soluciones urgentes" al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, a quien los populares exigen "información pública, clara y actualizada" sobre el estado de las obras y los plazos previstos para el restablecimiento del servicio en la línea Algeciras-Ronda-Antequera.

De igual modo, ha salido adelante exigir al Gobierno "la restitución lo antes posible" de las frecuencias ferroviarias previas a la pandemia en la conexión con Ronda.

"Retrasos" en las pruebas del talón en el Materno

La moción del PSOE que exigía a la Junta "actuar ante los retrasos registrados" en las pruebas del talón en el Hospital Materno Infantil de Málaga no ha recibido la luz verde del pleno provincial. La diputada provincial socialista, Antonia García, incidió en "la gravedad" de lo ocurrido y recordó que "se han contabilizado cerca de 200 muestras fuera de plazo, algunas aún pendientes de resolver, cuando este tipo de pruebas suelen estar listas en un plazo medio de 72 horas".

A su juicio, los "retrasos" son consecuencia directa del "desmantelamiento" de la sanidad pública del PP. Para los socialistas no se trata de "un fallo puntual o de una incidencia aislada", sino una estrategia con "nombre y apellidos: Juanma Moreno". La diputada popular, Francisca Caracuel, quitó peso a la problemática, que considera algo "puntual" que el hospital ha reconocido con "empatía, cariño, respeto y apoyo" a las familias afectadas por la intranquilidad que les ha tenido que producir la situación. Caracuel aseguró que ya se ha resuelto el malentendido y que no se ha detectado nada grave. "Vamos a dejar de crear incertidumbre y vamos a dejar de crear falta de confianza en un sistema sanitario que es mejorable, pero que es ejemplar, porque se ha invertido lo que nunca se ha invertido", ha explicado Caracuel.

Tensión por el nuevo instituto de Manilva

El momento de tensión llegó de la mano de la construcción del nuevo instituto en Manilva que los socialistas se comprometieron a construir esta misma semana si ganan las elecciones del 17 de mayo. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, tuvo que solicitar a los diputados que se hablara del tema de la moción y no otro, lo que devolvió el debate a la sanidad. Caracuel aprovechó para lanzar un dardo a María Jesús Montero, a quien acusó de haber puesto las primeras "piedras de la destrucción" durante su etapa como consejera de la Junta.

Por su parte, el portavoz del grupo provincial Vox, Antonio Luna, no dejó pasar la oportunidad de marcar distancia con los populares y exigió "esclarecer lo sucedido" en el Materno Infantil, para "prevenir que no vuelva a suceder". "Si se confirma que es cierto lo que expone la moción estaríamos ante otro escándalo", expuso el diputado.

La guinda a la polémica la puso el portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, que descartó la posibilidad de que lo ocurrido hubiera podido ser "un accidente" sino el "resultado inevitable de un modelo de gestión sanitaria que prioriza el ahorro sobre el cuidado". Márquez ensalzó la defensa de lo público y criticó a los populares: "Málaga tiene un agujero negro en la sanidad pública".

Una "rebaja fiscal" de la vivienda

Salió adelante la moción de Vox relativa a la rebaja fiscal "masiva" en materia de vivienda. Según el diputado de Vox, Francisco José Garrido, el objetivo de la medida es "aliviar la presión económica que soportan miles de familias malagueñas y favorecer el acceso a una vivienda habitual en propiedad o en alquiler". "Hemos pasado de un país de propietarios a vivir de prestado y precariamente", lamentó Garrido.

El Partido Popular apoyó la propuesta de la ultraderecha aludiendo a la "bajada de impuestos y la reducción de la presión fiscal" por la que abogan y que, recalcó la diputada María Nieves Atencia, llevan en "su ADN". La moción contó con los votos en contra de Con Málaga y PSOE que criticaron "el cóctel de ideologías reaccionarias y recetas económicas fallidas" que esconde la derecha "bajo el título de rebaja fiscal".

Otras mociones

Por otro lado, se aprobó una moción de Con Málaga sobre la construcción de un nuevo instituto en Manilva y algunos puntos de la moción urgente que traían en relación con la educación pública. De Vox también salió adelante otra iniciativa sobre defensa del olivar.

La que propuesta que no vio luz verde en el salón de plenos de la Diputación fue la moción urgente del PSOE con la que instaban a la Junta a que "incremente ayudas por las borrascas a municipios de la provincia para no dejar ninguno fuera". El diputado Manuel Lara aseguró que "no se trata de un problema técnico, sino de criterio", a lo que el diputado del PP, Manuel Marmolejo, respondió que la Diputación "siempre ha sido la primera", "ha dado la cara" y "ha reaccionado" para ayudar a los municipios. También valoró la gestión de la Junta en esta materia y recordó la comisión técnica que hará llegar "las ayudas a todos los municipios". "Claro que estamos actuando y haciendo cosas", concluyó.