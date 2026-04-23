Así ha quedado el edificio de La Encarnación del Hospital HM Málaga tras una reforma de más de 3 millones de euros

HM Hospitales ha concluido este mes de abril la reforma integral del edificio de La Encarnación, el complejo de consultas externas que forma parte del Hospital HM Málaga, ubicado en la avenida Carlos Haya. El inmueble estrena nueva imagen tras una actuación que ha renovado sus instalaciones y ha ampliado la capacidad asistencial del centro.

El proyecto ha contado con una inversión superior a los tres millones de euros y ha permitido una transformación completa del inmueble, levantado sobre una parcela de 413 metros cuadrados y con una superficie construida de 1.133 metros cuadrados.

El grupo culmina así un “ambicioso proyecto” orientado a reforzar la calidad asistencial e incrementar la capacidad del centro. Las obras, que comenzaron el pasado mes de mayo de 2025, ha permitido modernizar las instalaciones, ampliar el área de consultas externas y mejorar la accesibilidad y eficiencia energética del centro

Además de ofrecer instalaciones más modernas, desde el grupo destacan en un comunicado que ahora son también “más eficientes y adaptadas a las necesidades actuales” de pacientes y profesionales.

Ampliación de consultas externas

Uno de los cambios más relevantes ha sido la ampliación de la zona de consultas externas, eje principal de la actividad del edificio. El número de consultas se ha duplicado, al pasar de 15 a 30. A ello se suma la actualización del área de fisioterapia y una reorganización general de los espacios asistenciales para hacer más funcional el trabajo diario de los profesionales y más cómodo el recorrido de los pacientes por el centro.

Nuevo TAC Dental del edificio de La Encarnación. / L.O.

El proyecto de reforma también ha incluido la restauración de la fachada con acceso por la calle Ruiz López, frente a las urgencias de adultos y pediátricas del edificio principal del hospital. El objetivo, según detallan, ha sido facilitar la entrada al inmueble y mejorar la accesibilidad para que cualquier persona pueda utilizar los espacios de forma autónoma.

Mayor eficiencia energética

Asimismo, el proyecto ha incorporado sistemas de alta eficiencia energética. Entre ellas figura una envolvente con acabado SATE, un sistema que mejora significativamente el aislamiento térmico y contribuye tanto al confort interior como a la sostenibilidad del centro.

Para la doctora Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales, la finalización de esta reforma integral “supone un paso más en nuestro compromiso con la excelencia asistencial, al poner a disposición de nuestros pacientes unas instalaciones renovadas, más amplias, accesibles y confortables”.

Nueva recepción principal del edificio de La Encarnación. / L.O.

Por su parte, Juan José Barbero, responsable de ingeniería de HM Hospitales en Málaga, ha resaltado que “este proyecto ha permitido transformar el edificio en un espacio plenamente adaptado a los estándares actuales de seguridad, eficiencia y funcionalidad, optimizando tanto la experiencia del paciente como el trabajo de los profesionales”.

Distribución del edificio

En cuanto a la distribución del renovado edificio, la planta baja alberga las consultas de cardiología, ginecología, oftalmología y odontología. Entre las grandes novedades de la reforma destaca la incorporación del TAC dental y sillones para tratamientos especializados en el área dental. En la planta baja también se encuentra el laboratorio que dispone de sala de espera propia y boxes de extracción.

En la primera planta se concentran las consultas de otorrinolaringología, urología, cirugía general y digestiva, medicina interna, oncología y traumatología, incluida la Unidad de Traumatología Biológica. La segunda planta queda destinada a la Unidad de Tráfico y Fisioterapia, mientras que las plantas superiores se reservan para usos múltiples.

La reforma también ha alcanzado al sótano, donde se ha habilitado una cocina “completamente equipada”, con áreas de frío y seco, cámara frigorífica y tren de lavado, así como nuevos vestuarios para los profesionales del centro.

Dos nuevos hospitales

Desde HM Hospitales destacan que con la finalización de la reforma del edificio de La Encarnación, el grupo “refuerza su apuesta por Málaga” y “consolida su modelo asistencial basado en la innovación, la calidad clínica y la mejora continua de la experiencia del paciente”.

Cabe recordar que a principios de marzo abrieron las puertas del nuevo Policlínico HM El Palo, que cuenta con un total de ocho consultas, un área de radiología con una resonancia magnética de 1,5 teslas, sin helio; y una sala de extracciones para análisis clínicos.

El grupo HM planea además la construcción de dos nuevos hospitales en la provincia: el Hospital HM Mar de Alborán en Málaga capital, frente a La Rosaleda, y el Hospital HM Vélez-Málaga, en la Axarquía malagueña.