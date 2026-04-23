Conexión por AVE
Los empresarios piden que, tras la vuelta del AVE directo a Málaga, se mantenga la "intensidad" de los trabajos hasta su "completa normalización"
La CEM reclama al Ministerio de Transportes "mayor interlocución" e información "puntual y precisa" sobre esta infraestructura, más si cabe ante la "inminente llegada" de la temporada veraniega
La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha manifestado este jueves, tras el anuncio del Ministerio de Transportes sobre la restablecimiento el próximo 30 de abril de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid, que resulta "fundamental que más allá de la reanudación del servicio, de partida limitado tanto en frecuencia como en velocidad, se mantenga la intensidad de los trabajos hasta su completa normalización".
"Valoramos la relevancia de una noticia ciertamente esperada para el conjunto de la provincia, en tanto supone un paso imprescindible para la recuperación de la normalidad ferroviaria con la capital de la Costa del Sol", ha comentado la patronal malagueña, presidida por Javier González de Lara.
"Más celeridad y compromiso"
La CEM reclama "celeridad y compromiso, además de transparencia y consideración" hacia la provincia de Málaga que, según explican los empresarios, "demanda mayor interlocución, información puntual y precisa sobre el estado y planificación de esta infraestructura fundamental".
Más si cabe, añaden los empresarios, "ante la inminente llegada del tramo de mayor intensidad del año en materia de movilidad", en referencia a la temporada alta veraniega.
"Así, conscientes de la magnitud y dificultad técnicas del proceso, es de esperar que la labor continúe contando con todos los medios -humanos y materiales- necesarios, con el fin de alcanzar cuanto antes el objetivo final de superación de la incidencia, cuyo impacto económico y social resulta, a todos los efectos, evidente", ha afirmado la patronal.
Volumen de incidencias
Los empresarios de la CEM reiteran la importancia de la "inversión" en estas infraestructuras ferroviarias que, según afirman, "continúan registrando un elevado y continuo volumen de incidencias que no solo afectan a la puntualidad y normalidad del servicio, con el consiguiente perjuicio para sus usuarios, sino que también repercuten de forma directa en la actividad económica, la competitividad empresarial y, cómo no, en la imagen y prestigio de un medio de transporte que siempre ha sido uno de nuestros principales activos".
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