"Una explosión de sabores": así es la mítica venta de la Serranía de Ronda que nació junto a un molino hace 80 años y ahora sirve los mejores guisos y carnes

De ser una pequeña venta construida junto a un molino de harina a convertirse en uno de los restaurantes más elogiados y visitados de la Serranía de Ronda por sus cortes de carne y guisos de siempre, que le han valido para ganar un Solete de la Guía Repsol y ser destacado por la Guía Macarfi. Así es el restaurante Valdivia, un negocio situado en la pedanía de Salitre, en Algatocín, con una completa carta "de alta calidad".

Este restaurante ubicado en la carretera que une la localidad con Cortes de la Frontera lleva desde sus inicios en manos de la familia Ramírez, encargados en sus orígenes de la construcción de esta venta y, en la actualidad, de servir los mejores productos y platos tradicionales en el asador.

Repsol y Macarfi lo sitúan entre los restaurantes destacados de la zona

Un restaurante que se acerca al siglo de historia cuya calidad gastronómica le ha hecho conseguir su propio Solete de la Guía Repsol, que destaca de este negocio su "entorno privilegiado" en plena Serranía, así como sus "carnes a la brasa y los platos locales", considerados la base de su "completa carta".

"Una recomendable excursión", asegura al respecto la guía. Lo mismo ocurre con la guía Macarfi, que ha escogido este restaurante entre sus favoritos al considerarlo "uno de los mejores restaurantes de producto de la zona".

Un asador donde las brasas y las carnes premium son las protagonistas

Tal y como ha recalcado la publicación, en esta antigua venta convertida en asador, "las brasas y las carnes premium son las grandes protagonistas".

"Su propuesta es una clara actualización de la cocina malagueña de interior, en la que conviven guisos, entrantes tradicionales, pescados y mariscos frescos, y cortes de embutidos de primera calidad", ha señalado la guía sobre este negocio que aún mantiene el molino de sus inicios y que cuenta, además, con un salón y terraza en pleno espacio rural.

Más de 200 vinos y una carta con platos tradicionales

Un establecimiento que los expertos de Macarfi consideran "un templo de la carne en mitad de la naturaleza" en la que, además, se pueden disfrutar de más de 200 referencias de vino de todo el mundo.

Entre la amplia variedad de platos que ofrece este restaurante destaca los platos de 'La cocina de mi madre', como ajo blanco malagueño, porra antequerana y toda clase de guisos de la tierra desde 7 euros.

Entrantes, atún rojo y productos de primera calidad

A esto se suman especialidades desde 12 euros como ensaladilla rusa con huevo frito y trufa, croquetas cremosas de paletilla de jamón ibérico, timbal de chicharrones ibérico de bellota, cogollo de lechuga a la brasa, puerros a la brasa de Navarra o anchoas de Santoña.

Entre sus productos también destaca el lingote steak de atún rojo, los dados de atún rojo de almadraba sobre burrata, el carpaccio y la cecina de vaca de León, además de su atún rojo salvaje.

Un restaurante especializado en carnes de primera calidad

Pero si una de sus especialidades destacan sobre las demás son sus carnes desde 20 euros, como la pluma ibérica de bellota, el entrecot, el solomillo de novillo de alta calidad, el lomo de angus especial de Navarra, el lomo de vaca rubia gallega especial, el chateaubriand, la txuleta Top F1, chuletilla de lechal a la brasa y el perol de chuletillas.

"Impresionante descubrimiento. Todo lo que pedimos de 10, pero destaco el chuletón F1, no solo por la calidad de la pieza, sino también por la preparación. Pocas veces me han servido una pieza de carne como lo han hecho en este sitio", destacan sus clientes a través de las reseñas del restaurante.

Los clientes elogian la calidad de la carne y el servicio

Además, sus comensales aseguran que se trata de un lugar "fantástico" con comida "excelente" y un gran servicio y atención. "Tiene una atención de 10 y una comida espectacular, con una explosión de sabores", añade un usuario, mientras que otro afirma que la comida tiene "una calidad tremenda".

"Un lugar con mucho encanto, platos caseros muy ricos y unas carnes de muy buena calidad y maduración", indican sus propios comensales sobre este restaurante que abre de lunes a domingo de 13.00 a 18.00 horas a excepción de los martes, que permanece cerrado.