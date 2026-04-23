Las familias de niños con necesidades especiales saldrán a la calle en Málaga para exigir una "educación inclusiva"

Las familias de niños con necesidades educativas especiales volverán a salir a la calle en Málaga para reclamar una educación inclusiva, pública y de calidad. La manifestación está convocada para este domingo 26 de abril, a las 11:30 horas, en la plaza de la Merced, y tiene como objetivo defender los derechos de estos menores y denunciar la falta de recursos en las aulas.

La protesta está impulsada por la Plataforma Neurodiverso, que agrupa a familias de menores con discapacidad y diversidad funcional. Según explican, la movilización llega tras “años de reclamaciones administrativas y legales sin respuesta efectiva”.

Desde la plataforma denuncian además que la Junta de Andalucía "pretende eliminar de cara al próximo curso las aulas de PD básicas para chicos con diversidad funcional, una decisión que, a su juicio, dejaría a muchos menores sin estudios y recursos para una inclusión real".

Las familias reclaman que se establezcan ratios concretas de profesionales especializados en los centros educativos para garantizar la atención adecuada de sus hijos. En concreto, piden más técnicos de integración social, maestros de audición y lenguaje, profesores de pedagogía terapéutica, intérpretes de lengua de signos, mediadores comunicativos, fisioterapeutas y enfermeros escolares.

Desde la plataforma insisten en que la inclusión educativa no puede quedarse solo en el discurso institucional. Romero ha expresado: “La inclusión no puede quedarse en un eslogan publicitario mientras las aulas carecen de profesionales y de humanidad”.