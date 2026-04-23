El Hospital Materno Infantil de Málaga recupera su Torneo de Ajedrez para pacientes pediátricos

El ajedrez regresa al Hospital Materno Infantil de Málaga como una herramienta de juego, estimulación y acompañamiento para los pacientes pediátricos. El centro, en colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, ha recuperado su Torneo de Ajedrez, una iniciativa que busca hacer más llevadera la hospitalización de los más pequeños y favorecer su bienestar emocional a través del deporte y la socialización.

La ludoteca del hospital acogió ayer por la tarde la séptima edición de esta iniciativa, que se integra en los Juegos Deportivos Municipales y ha contado con la participación de entidades sociales y deportivas vinculadas al ajedrez.

La actividad está dirigida tanto a menores que permanecen ingresados o que realizan ingresos intermitentes, como a sus familiares, con el objetivo de reconocer el papel del entorno familiar en el proceso asistencial.

Menores en aislamiento

Asimismo, con el fin de llegar a todos los niños que deseen participar, se ha previsto la participación de menores en situación de aislamiento mediante la intervención de árbitros en las habitaciones, garantizando la equidad en el acceso a la actividad.

Con esta iniciativa el Materno retoma un proyecto desarrollado entre los años 2009 y 2015, que ahora se reactiva con el propósito de favorecer el bienestar emocional, la inclusión y la participación de pacientes que, por su situación clínica, no pueden acceder a espacios deportivos convencionales.

Beneficios para los niños

“La recuperación de este torneo supone retomar una iniciativa con un alto valor en la atención a nuestros pacientes pediátricos, incorporando actividades que contribuyen a mejorar su bienestar emocional durante el ingreso”, ha destacado la subdirectora médica del Hospital Materno Infantil de Málaga, Natalia Mena.

“El ajedrez no solo es una herramienta lúdica, sino también un recurso que favorece la estimulación cognitiva, la interacción social y el acompañamiento en un entorno como el hospitalario, donde estos aspectos resultan especialmente relevantes”, ha añadido la profesional.

Nuevas categorías

En el acto han estado también presentes el delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Carlos Bautista; el presidente y fundador de la Asociación AVOI, Juan Carmona; y el presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, Francisco Rubio Doblas.

El torneo ha contado además con la participación de referentes del ajedrez, entre ellos el joven campeón europeo Pablo Guirado, cuya presencia ha supuesto un estímulo para los participantes.

Como novedad, esta edición ha incorporado la categoría “mini puzzle”, adaptada a los más pequeños, así como una categoría específica para abuelas y abuelos, en reconocimiento a su papel como apoyo emocional en el entorno familiar, y ha contado con la colaboración del colegio Divino Pastor.