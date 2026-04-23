Los hoteles de Málaga crecen tanto en turistas nacionales como extranjeros tras un gran mes de marzo

Los hoteles de la provincia de Málaga han cerrado el primer trimestre del año con incrementos tanto en la cifra de viajeros como de pernoctaciones. El periodo comprendido entre enero y marzo arroja un volumen acumulado total de 1,12 millones de clientes alojados y 3,69 millones de estancias, según los datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone subidas interanuales del 5,3% y del 6,6% respectivamente. En números redondos, los establecimientos hoteleros han crecido en casi 56.900 clientes y en 299.500 pernoctaciones en relación al mismo periodo pasado ejercicio.

Las subidas se producen además tanto en el canal de turistas nacionales como extranjeros. El volumen de clientes españoles registra en el primer trimestre de 2026 un total de 409.331 visitantes y 912.511 noches de hotel, con un avance del 8,3% en el número de turistas (han sido unas 20.940 personas alojadas más) y una subida del 13,8% en el apartado de pernoctaciones (se han registrado 111.000 más).

En todo caso, y por procedencia de los turistas, los hoteles de Málaga siguen teniendo en este arranque de 2026 al visitante foráneo como fuente principal de negocio, con 713.018 visitantes y 2,78 millones de pernoctaciones, según el INE. Las cifras de turistas extranjeros aumentan un 5,3% con respecto a las del pasado año (suma casi 36.000 más), mientras que la de pernoctaciones crece un 4,4% (se ha crecido en cerca de 118.500 noches de hotel).

Marzo, un gran mes para los hoteles de Málaga

Dentro de las cifras del primer trimestre se percibe que el mes de marzo (cuyos datos son los que el INE ha publicado este jueves) ha sido particularmente positivo con 496.696 viajeros alojados (lo que supone una subida interanual del 11,7% sobre marzo de 2025) y 1,61 millones de pernoctaciones (un 8,1% más). Cabe tener en cuenta la contribución parcial de la Semana Santa, que se ha celebrado del 29 de marzo al 5 de abril, cuando el pasado año cayó íntegramente en abril (del 13 al 20).

Turistas con sus maletas en el Centro de Málaga. / Alex Zea

Estas buenas cifras de marzo se apoyan en un comportamiento positivo de los dos canales emisores de clientes, sobre todo el español. El segmento de turista nacional firma 171.554 visitantes y 400.174 noches de hotel (con incrementos del 19,2% y del 24% respectivamente).

Por su parte, el visitante foráneo registra en marzo 325.142 clientes (un 8,2% más) y 1,21 millones de pernoctaciones (un 3,5% más).

Datos de ocupación hotelera en Andalucía

Los hoteles andaluces han registrado en el primer trimestre de este año una subida del 5,39 % de las pernoctaciones, con un dinamismo tanto del mercado nacional como del internacional, que les ha permitido ganar cerca de medio millón de estancias respecto al pasado año hasta superar los 9,3 millones.

Según el INE, el balance de enero a marzo es positivo tanto en viajeros como en pernoctaciones. Los establecimientos hoteleros andaluces alojaron entre enero y marzo 3,7 millones de viajeros, lo que supone un aumento, en términos absolutos, de 175.000 viajeros, y de casi el 4,9 % en términos relativos, los cuales han generado 9.355.015 pernoctaciones, 478.751 más que en el primer trimestre de 2025 (+5,39 %).

Solo en febrero el balance de viajeros fue menor que el pasado año, una tendencia que se ha revertido en marzo, hasta dejar en cifras positivas el acumulado trimestral.

Por mercados, los viajeros españoles han aumentado un 1,77 % hasta situarse en 1.941.058 en el trimestre, los cuales han generado 3.922.770 noches, un 2,85 % más.

Más intenso ha sido el comportamiento del turismo extranjero: Andalucía ha recibido 1.816.967 viajeros procedentes de otros países, que han sumado 5.432.246 pernoctaciones, lo que supone subidas del 7,3 y del 8,4 %, respectivamente.

Marzo, un buen mes

En cuanto a los datos en exclusiva de marzo (la Semana Santa arrancó a finales de mes), los hoteles andaluces alojaron a 1.560.614 viajeros, que generaron 4.036.015 pernoctaciones, lo que representa aumentos del 11,6% y 9,37% respectivamente.

Repuntaron ambos mercados: los viajeros españoles crecieron un 13,5 % hasta los 787.339, y generaron 1.682.802 estancias (+11,8 %), y los procedentes del extranjero subieron un 9,8 % hasta los 773.339 y sumaron 2.353.214 noches (+7,68 %).

En marzo, Andalucía fue el destino principal de los viajeros residentes en España, con una de cada cinco estancias (19,8 %), seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el 13,9 % y 12,7 % del total de las pernoctaciones En el turismo extranjero, acaparó el 15,6 % de las noches de hotel realizadas por estos viajeros en España, solo por detrás de Canarias (37,7 %).

Los precios siguen subiendo

En cuanto al Índice de Precios Hoteleros (IPH) en marzo, en Andalucía fue 136,94 euros (+5,75 %) -más de diez euros inferior al promedio nacional, que fue de 147,39 euros (+4,5 %)- tras los incrementos del 3,5 % de febrero y del 4,15 % en enero de este indicador.

El pasado mes, también aumentaron los indicadores de rentabilidad del sector hotelero. Los hoteles andaluces facturaron de media (ADR) 99,49 euros (+5,93 %), por debajo del conjunto del país, en el que se situó en 117,8 euros (+3,7 %).

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El RevPAr o ingresos por habitación disponible fue de 61,75 euros (+8,3 %), igualmente por debajo del promedio de España pese a haber crecido a mayor ritmo, ya que alcanzó los 75 euros (+3,8 %).