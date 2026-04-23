Liberado en 90 minutos el gerente de un local de apuestas de Málaga secuestrado por un empleado y otro hombre

La Policía Nacional ha resuelto en apenas hora y media el secuestro de un gerente de un local de apuestas de Málaga por el que los dos detenidos llegaron a pedir 50.000 euros de rescate. Los implicados, que llegaron a amenazar con tomar represalias contra los responsables de la empresa y sus familias, fueron localizados cuando negociaban la entrega del dinero en un restaurante de un centro comercial de la capital junto a la víctima.

La Dirección General de la Policía ha informado este jueves de que el origen de este episodio es el fallo informático que se produjo en la casa de apuestas que provocó un pago duplicado de un premio durante un breve periodo de tiempo. Esta situación llevó al vigilante de seguridad del establecimiento a reclamar una elevada suma de dinero a responsables de la empresa, alegando que él debía responder ante terceros y solucionar el problema que le había supuesto reclamar el dinero a algunos clientes.

Los investigados, que llegaron a reclamar 50.000 euros por el rescate, fueron localizados junto a la víctima en un restaurante de comida rápida

Durante los días posteriores, el vigilante y otro varón intensificaron la presión mediante mensajes y audios, llegando incluso a realizar vigilancias sobre uno de los responsables de la empresa. "Estas acciones generaron una importante sensación de intimidación, al comprobar la víctima que los autores conocían sus movimientos, su vehículo e incluso su domicilio", ha explicado la Policía Nacional en un comunicado. Además, esos dos hombres manifestaron tener problemas con terceras personas a los que supuestamente habían implicado para recuperar el dinero, incrementando así la presión para obtener el pago.

Captura

Finalmente, capturaron a uno de los responsables del negocio y exigieron a través de audios y llamadas al gerente el pago de 50.000 euros, aunque la cantidad fue oscilando a lo largo de la negociación, en la que se plantearon pagos parciales inmediatos y otros a plazos. Con los hechos denunciados rápidamente ante la Policía Nacional, los agentes activaron un dispositivo orientado a la localización de la víctima.

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"Tan solo 90 minutos después se consiguió liberar al gerente cuando se encontraba en un restaurante de comida rápida de un centro comercial de Málaga junto a sus captores donde iba a tener lugar la primera entrega de dinero", han explicado antes de añadir que la rápida actuación evitó que sufriera daños y que se efectuara el pago. Los dos implicados fueron detenidos como presuntos autores de un delito de secuestro.