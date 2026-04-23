Málaga reúne a más de 200 profesores de Formación Profesional para analizar cómo aplicar la innovación educativa en el aula

La ciudad de Málaga es estos días el epicentro de la Formación Profesional con el Congreso Innovaprofes, un encuentro centrado en cómo trasladar la innovación educativa al aula y organizado por CaixaBank Dualiza y FP Innovación. Más de 200 docentes de FP de toda España participan en esta quinta edición los días 23 y 24 de abril.

El congreso, de carácter presencial y gratuito, combina ponencias inspiradoras con talleres prácticos y espacios de trabajo colaborativo en los que el profesorado puede intercambiar experiencias, conocimientos y recursos, además de crear red con docentes de diferentes especialidades y territorios, según ha informado la organización en una nota de prensa.

Bajo el lema “Más allá de la IA. Innovar con sentido. Conectar con personas”, Innovaprofes 2026 pone el foco en situar al profesorado en el centro del proceso educativo y acercarlo a las nuevas tendencias metodológicas, tecnológicas y pedagógicas que están transformando la Formación Profesional.

Málaga, la más representada: 81 docentes locales

La alta participación confirma el carácter nacional de Innovaprofes, con 203 docentes inscritos procedentes de 14 comunidades autónomas. Andalucía concentra el mayor número de asistentes, con 111 docentes, seguida de Castilla-La Mancha y Canarias, con 20 inscritos cada una. También participan docentes de Extremadura, Castilla y León, Illes Balears, Galicia, Madrid, Comunitat Valenciana, Asturias, Aragón, Cataluña, Ceuta y Murcia.

Las ponencias de Innovaprofes se están celebrando en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. / La Opinión

Por provincias, Málaga es el territorio con mayor representación, con 81 docentes, seguida de Granada y Santa Cruz de Tenerife (13 cada una), además de una amplia presencia de profesorado procedente de distintos puntos del país.

Docentes de todos los niveles y áreas

El perfil del profesorado asistente refleja la diversidad de la Formación Profesional en España, con presencia de docentes de ámbitos industriales, tecnológicos, sanitarios y de servicios, entre otros. El congreso reúne profesorado de FP Básica, Grado Medio y Grado Superior, así como de módulos transversales como Formación y Orientación Laboral (FOL) y certificados de profesionalidad.

A lo largo de dos jornadas, los asistentes abordan cuestiones clave para el presente y futuro de la FP, estructuradas en cuatro grandes ejes: transformación digital y productividad docente; inteligencia artificial educativa y pensamiento crítico; emprendimiento e innovación en FP; y bienestar emocional y competencias estratégicas.

Los participantes de este congreso educativo Innovaprofes que se están llevando a cabo en Málaga proceden de toda España. / La Opinión

El programa incluye sesiones centradas en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en el aula, el desarrollo de competencias transversales, la organización digital del trabajo docente o el diseño de proyectos educativos innovadores, así como herramientas para la detección y actuación ante situaciones de riesgo emocional en el alumnado.

Las ponencias plenarias se celebran en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, mientras que los talleres prácticos tienen lugar en el Centro de Innovación Social La Noria, un espacio de referencia en innovación social y educativa.

Con esta quinta edición, Innovaprofes se consolida como un espacio clave para trasladar la innovación educativa al aula, compartir buenas prácticas entre docentes y mejorar la preparación del alumnado ante los nuevos retos del mercado laboral.

CaixaBank Dualiza: fundación por y para la FP

CaixaBank Dualiza es una fundación dedicada de modo íntegro a la promoción de la Formación Profesional y al apoyo al docente como motor del cambio. Solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades, aseguran.

Para ello, CaixaBank Dualiza apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos y trabaja con empresas para la capacitación de los futuros profesionales y la mejora de su empleabilidad.Desde su inicio, toda su actividad ha beneficiado a 60.000 estudiantes, 8.000 empresas y 5.000 actividades con centros educativos.