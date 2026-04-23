Málaga encabezará el Primero de Mayo en España para reclamar "salarios dignos", acceso a la vivienda y "más democracia"

Los sindicatos CCOO y UGT de Málaga han presentado este jueves en Málaga los actos del Primero de Mayo, que este año reunirá en la capital malagueña la manifestación central convocada en España por estas centrales sindicales. Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia", la marcha saldrá de la Alameda de Colón, en la esquina con el Muelle Heredia, a las 11.30 horas, y transcurrirá por la Alameda Principal y la calle Larios hasta la plaza de la Constitución.

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, y su homólogo de UGT, Antonio González, han incidido en la necesidad de "blindar los derechos laborales y la democracia" frente a "las políticas de desregulación y privatización que amenazan a la clase trabajadora en general y que también asfixian a la malagueña".

Problemas laborales y de vivienda

Antonio González, por UGT, ha destacado que la jornada será "una de las más reivindicativas de los últimos años", marcada "por el contexto internacional, la defensa de los derechos sociales y la necesidad de un mayor reparto de la riqueza".

"Frente a quienes pretenden dividirnos, enfrentarnos y levantar trincheras con posturas reaccionarias y de extrema derecha, el movimiento sindical responde con más derechos, más cohesión social y más avances democráticos", ha afirmado.

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, y su homólogo de UGT Málaga, Antonio González. / L. O.

UGT reclama una revisión del despido en el Estatuto de los Trabajadores y pide soluciones a los "problemas estructurales" del mercado laboral en la provincia de Málaga, con factores como la diversificación del tejido productivo, la "falta de control horario" o la lacra de la siniestralidad laboral. "En 2025 fallecieron 23 personas en accidentes laborales en nuestra provincia", ha recordado.

González ha destacado el "grave problema" de vivienda que se sufre en Málaga y la Costa del Sol. "En Málaga la casuística de la vivienda se ha convertido en una causa de emergencia social y en un factor de desigualdad y de exclusión residencial. El elevado precio de la vivienda, tanto en la adquisición en compraventa de un piso o de una casa como por el elevado importe de los arrendamientos, está determinando el éxodo de malagueños y malagueñas hacia pueblos y ciudades dormitorio del interior, generándose graves problemas de movilidad", ha lamentado.

Salarios "preocupantes"

Por su parte, Fernando Cubillo, de CCOO, ha calificado de "preocupante" que el 42% de la población asalariada de la provincia perciba ingresos anuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Dentro de este grupo, ha destacado que "147.848 personas viven con solo 235 euros al mes" debido principalmente al abuso de las jornadas parciales que precarizan el mercado laboral. Asimismo, ha señalado que otras 140.000 personas apenas alcanzan los 700 u 800 euros mensuales.

En ese sentido, ha planteado una nueva subida del SMI para 2025 que compense la pérdida de poder adquisitivo. Por otro lado, CCOO denuncia que 180.000 personas sufren jornadas parciales en sectores estratégicos como la hostelería, el comercio, la limpieza o los cuidados.