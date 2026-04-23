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Más de la mitad de los caseros de Málaga tienen más de una vivienda

Los propietarios con múltiples viviendas en alquiler controlan el 61% del mercado en España, un porcentaje que aumenta en las grandes ciudades o destinos turísticos

Un cartel de alquiler en una vivienda.

Un cartel de alquiler en una vivienda. / L.O.

EFE

Madrid

El 51,6 % de los caseros particulares de Málaga son multiarrendadores frente al 48,4 % que dispone de una sola vivienda, mientras que en el caso de Sevilla el porcentaje es del 46,8 % de los que tienen múltiples viviendas, frente al 53,2 % que dispone solo de una alquilada.

El 52,8 % de las viviendas alquiladas por particulares en España pertenecen a propietarios con dos o más viviendas en alquiler, mientras que el 61 % del mercado del alquiler está en manos de multiarrendadores y personas jurídicas, según un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC.

Este estudio publicado este jueves refleja que el 39 % del mercado del alquiler español está representado por propietarios con una sola casa en alquiler.

Proporción de caseros multiarrendadores

Proporción de caseros multiarrendadores / L.O.

Los multiarrendadores controlan una proporción todavía mayor del mercado del alquiler en grandes ciudades como Las Palmas (65 %), Santa Cruz de Tenerife (64,6 %), Palma (63 %), Barcelona (60,8 %), Madrid (56,4 %) o Valencia (55 %).

De hecho, entre 2016 y 2023 los multiarrendadores han incrementado su parque de viviendas alquiladas un 39,9 %, casi diez puntos más que los propietarios con una única vivienda en alquiler, cuyo crecimiento ha sido del 30,4 %.

Noticias relacionadas y más

Durante este periodo el parque de viviendas alquiladas por particulares pasó de 1,9 millones a 2,57 millones, según apunta este informe de Consumo. Asimismo, los caseros o personas que perciben rentas por alquiler de vivienda habitual suponen un 4,9 % de la población total (5,7 % de la población adulta) frente al volumen de inquilinos, que constituyen el 20,8 % de la población.

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