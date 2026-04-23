Conexión por AVE
Montero celebra el restablecimiento del AVE y afirma que la seguridad queda "garantizada"
La secretaria asegura que se trata de "el incidente más grave acaecido en esta infraestructura en los últimos años" y pide a la Junta que arregle también "las carreteras aún intransitables en la comunidad"
La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha celebrado la recuperación de la alta velocidad ferroviaria con la provincia malagueña prevista para el próximo 30 de abril afirmando que es una "magnífica noticia para Málaga y para Andalucía".
La secretaria asegura que se trata de "el incidente más grave acaecido en esta infraestructura en los últimos años". "La seguridad es siempre lo primero y ahora queda garantizada", ha subrayado María Jesús Montero en un apunte en su cuenta en la red social 'X'.
Tras valorar la noticia, la dirigente y candidata socialista ha proclamado que "nosotros sí cumplimos", en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez del que ella fue vicepresidenta y ministra de Hacienda.
Finalmente, María Jesús Montero ha abogado por que la Junta de Andalucía también cumpla "con las carreteras aún intransitables en la comunidad tras el temporal y que son de su competencia", ha apostillado para finalizar.
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