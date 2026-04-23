En estas oficinas de Málaga puedes conseguir el informe de vulnerabilidad necesario para la regularización de migrantes

Tras el comienzo del proceso de regularización extraordinaria que se puede tramitar desde el pasado lunes, 20 de abril, son varias las oficinas en la provincia de Málaga que permitirán realizar el trámite de manera presencial.

Entre los requisitos para acceder a este proceso, se encuentra el haber sido sido solicitante de protección internacional. Sin embargo, para aquellos que no cumplen con esta norma, deberán acreditar uno de estos tres supuestos: haber trabajado con contrato por cuenta ajena o propia durante su permanencia en España, contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad o mayores con discapacidad o por ascendientes de primer grado, o en encontrase en situación de vulnerabilidad.

Para este último, se deberá acreditar a través de un certificado sellado por los ayuntamientos, como administraciones competentes en materia de servicios sociales, o por entidades del tercer sector que constan en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las cuales también pueden actuar en calidad de representantes.

Oficinas habilitadas

Por ello, para poder certificarlo y acceder a este informe de vulnerabilidad, el Ayuntamiento de Málaga ha organizado la atención a las personas solicitantes de este informe en los 12 Centros de Servicios Sociales Comunitarios que hay distribuidos por los 11 distritos de la ciudad (uno en cada distrito salvo en el de Carretera de Cádiz, que cuenta con dos), con los equipos profesionales municipales y que se encuentras en estas ubicaciones:

Centro: C/ Jorge Lamothe, 4

C/ Jorge Lamothe, 4 Este : C/ Dánvila y Collado, 4

: C/ Dánvila y Collado, 4 Ciudad Jardín : C/ Las Moreras, 6

: C/ Las Moreras, 6 Bailén-Miraflores: C/ Tejares, 50

C/ Tejares, 50 Palma-Palmilla: C/ Alonso Cruzado, s/n

C/ Alonso Cruzado, s/n Cruz del Humilladero : C/ Fernández Fermina, 7

: C/ Fernández Fermina, 7 Carretera de Cádiz : Avenida Isaac Peral, 23

: Avenida Isaac Peral, 23 Churriana: C/ Maestro Usandizaga, 15

C/ Maestro Usandizaga, 15 Campanillas: C/ Cristobalina Fernández, 4

C/ Cristobalina Fernández, 4 Puerto de la Torre: C/ Lara castañeda, 61

C/ Lara castañeda, 61 Teatinos-Universidad : C/ Juan de Robles, 38

: C/ Juan de Robles, 38 Huelin: C/ Emilio de la Cerda, 24

También está habilitado el Centro de Atención a Personas sin Hogar-Puerta Única, en la calle Huerto de Monjas, 26.

Las personas solicitantes deben cumplimentar una instancia para solicitarlo, organizándose la atención y la emisión de informes a través de cita previa. Una vez redactado el informe, desde el propio centro se contactará para que puedan acudir a recogerlo.

Entidades colaboradoras

En el supuesto de que no hayan acudido previamente a Servicios Sociales y tengan como referencia a alguna de las entidades con la calificación de colaboradoras por parte del Ministerio de Inclusión, se les recomienda que acudan a las mismas por resultar más ágil, optimizar recursos y evitar duplicidades de solicitudes, dado que además de poder realizar el certificado también pueden acompañar en el proceso al tener capacidad para ejercer como representantes.

Las entidades son Málaga Acoge, Prodiversa, Fundación Prolibertas, Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes y Asociación Mujeres Progresistas La Mitad del Cielo.