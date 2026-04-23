El ministro Óscar López, durante la clausura del acto ‘Creciendo en la era Digital 2026’ en Málaga, ruega a los partidos que apoyen la Ley de Protección al Menor

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha rogado a todos los grupos parlamentarios que apoyen la Ley de Protección al Menor, que está en el Congreso, al considerar que «une a todos» porque «todos somos padres».

«Un país no debe quedarse cruzado de brazos, los políticos y los reguladores no pueden quedarse cruzados de brazos», destacó este jueves en Málaga en la clausura del acto ‘Creciendo en la era Digital 2026’, organizado por la compañía Google, en su Centro de Ingeniería de Ciberseguridad.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López; el alcalde, Francisco de la Torre; Javier Salas, subdelegado del Gobierno, y el director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España, Miguel Escassi, asisten a 'Creciendo en la era Digital'. / Álex Zea

Añadió que un informe reveló que la mitad de los niños con 12 años accedían a contenidos pornográficos, que «la pornografía les encontraba a ellos y que empezaban viendo contenido porno y normalizaban la violencia en grupo».

Ante los casos de mal uso de la inteligencia artificial (IA), defendió una IA «ética y humanista al servicio de las personas y no al revés» y que la IA europea «tiene que tener una etiqueta confiable, otros puede que hagan productos más rápidos y baratos, pero menos confiables» que los nacionales.

López apostó por desarrollar una IA de la que los ciudadanos sepan que «tiene valores éticos, que contrasta la verdad, que no expande bulos o falsedades o no sirve para desnudar a una niña».

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López en un momento de su intervención. / Álex Zea

Para ello considera importante «trabajar de la mano de empresas serias como Google», al entender que «hay riesgos mayores de lo que parecen, la IA encuentra puertas traseras y es algo muy importante que afecta a la seguridad nacional, la energía, la privacidad de los datos, el desarrollo económico o los empleos».