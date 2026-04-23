Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta del AVE Madrid-MálagaEl tiempo en MálagaAniversario Centro Comercial LariosCondenado en BenalmádenaSolidaridad para Lagunillas y CarranqueCaso familia Al-ThaniSecuestro gerente de local de apuestasAuge calle Larios
instagramlinkedin

Eventos

El Palacio de Ferias y Congresos acoge en julio una nueva edición de Guadalindie

La feria, que se celebrará los días 3 y 4 de julio, busca dar visibilidad a nuevos proyectos y fortalecer el ecosistema independiente con conferencias y espacio de networking

Guadalindie

Guadalindie / L.O.

La Opinión

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá los días 3 y 4 de julio la tercera edición de la feria de videojuegos independiente Guadalindie, que ya tiene las entradas a la venta disponibles a un precio de 36 euros en el caso del pase profesional del viernes 3 de julio y, como novedad este año, gratuito para el pase general del sábado 4 de julio.

Guadalindie, el punto de encuentro para estudios independientes, publishers, inversores y talento emergente, está dirigida tanto a personas profesionales activas en la industria, estudiantes, o simplemente a quien le interesen los videojuegos independientes, han indicado en un comunicado.

El evento reúne en un mismo espacio zona demo, conferencias, networking profesional y reuniones de negocio, con el objetivo de dar visibilidad a nuevos proyectos y fortalecer el ecosistema independiente.

La entrada profesional del viernes 3 de julio da acceso a la zona expositiva, la zona de conferencias y al espacio de networking, mientras que la entrada gratuita del sábado 4 de julio es válida para el público general, que podrá asistir a la feria y conocer de primera mano proyectos, estudios y profesionales del sector.

Primeras confirmaciones

Además, se han revelado las tres primeras personas que darán charlas y talleres durante estos dos días, siendo perfiles reconocidos dentro de la industria global de los videojuegos. En concreto, Karla Zimonja, directora, escritora y diseñadora en el estudio independiente The Fullbright Company. Karla Zimonja ha participado en juegos como Gone Home o el recientemente aclamado Wanderstop.

También han confirmado a Chipzel, compositora, ingeniera de sonido y actriz. Una freelancer que ha participado en proyectos muy interesantes como son el minimalista Super Hexagon y Dicey Dungeons; y a Quinns, escritor y presentador del conocido y educativo canal de YouTube People Make Games.

Andalucía Play Fest

Junto a Premios Iris y Retropixel, Guadalindie es una de las tres grandes citas que conforman Andalucía Play Fest, la nueva marca impulsada por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, para reforzar el papel de Málaga como hub del videojuego, generar sinergias entre industria y comunidad y ofrecer una experiencia integral tanto para profesionales del sector como para el público general.

Dentro de Andalucía Play Fest, que se desarrollará entre el 3 y el 5 de julio, Guadalindie aporta su dimensión más profesional e internacional, creando un espacio donde nacen colaboraciones y futuros videojuegos.

Noticias relacionadas

Guadalindie está organizado por MálagaJam y Fycma. MálagaJam es la asociación de desarrolladores de videojuegos de Málaga, que promueve la cultura y la profesionalización de la industria del videojuego en el sur de España. Además, cuenta con el apoyo de Fycma y el Polo Nacional de Contenidos Digitales, con el objetivo de promover la industria de los videojuegos independientes a nivel nacional e internacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
  2. La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
  3. El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
  4. Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
  5. Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
  6. La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
  7. La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa
  8. La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales

Trece denuncias por conducción temeraria en otra concentración ilegal en Málaga

Trece denuncias por conducción temeraria en otra concentración ilegal en Málaga

El Palacio de Ferias y Congresos acoge en julio una nueva edición de Guadalindie

El Palacio de Ferias y Congresos acoge en julio una nueva edición de Guadalindie

Carolina España exige al Gobierno que "siga trabajando a este ritmo de campaña" para recuperar la otra vía del AVE Málaga-Madrid

Carolina España exige al Gobierno que "siga trabajando a este ritmo de campaña" para recuperar la otra vía del AVE Málaga-Madrid

Piden 48 años de cárcel al acusado de matar a su expareja en Benalmádena ante sus hijos y prender fuego a la vivienda

Piden 48 años de cárcel al acusado de matar a su expareja en Benalmádena ante sus hijos y prender fuego a la vivienda

Vodafone despliega 'Pandora' en la Universidad de Málaga 'Pandora', una red móvil avanzada 6G-5G

Vodafone despliega 'Pandora' en la Universidad de Málaga 'Pandora', una red móvil avanzada 6G-5G

Confirman la condena a los miembros una red de prostitución de mujeres extranjeras, en Málaga

Confirman la condena a los miembros una red de prostitución de mujeres extranjeras, en Málaga

Más de la mitad de los caseros de Málaga tienen más de una vivienda

Más de la mitad de los caseros de Málaga tienen más de una vivienda

La calle Larios en Málaga exprime su auge comercial y extiende el interés de las marcas a calle Nueva, Alameda y Soho: así está el precio del alquiler

La calle Larios en Málaga exprime su auge comercial y extiende el interés de las marcas a calle Nueva, Alameda y Soho: así está el precio del alquiler
Tracking Pixel Contents