Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta del AVE Madrid-MálagaEl tiempo en MálagaSolidaridad para Lagunillas y CarranqueTratamientos de fertilidadCaso familia Al-ThaniCrecimiento de hotelesConvento de la TrinidadMaison Matcha en Málaga
instagramlinkedin

Tribunales

Piden 48 años de cárcel al acusado de matar a su expareja en Benalmádena y prender fuego a la vivienda

La Fiscalía de Málaga le atribuye un total de siete delitos, incluidos los de un incidente anterior por el que la víctima solicitó una orden de alejamiento que no se le concedió

250210ELD Carlos Dia (213026412)

250210ELD Carlos Dia (213026412) / Carlos Diaz

Jose Torres

La Fiscalía de Málaga pide 48 años y ocho meses de prisión para el hombre acusado de asesinar en Benalmádena su expareja y prender fuego a la vivienda familiar con el cuerpo de la víctima dentro. La pena que propone el ministerio fiscal es la suma de hasta siete delitos, incluidos los de un incidente anterior por el que la fallecida solicitó una orden de alejamiento que no se le concedió.

El ministerio fiscal solicita 25 años de cárcel por un delito consumado de asesinato en el ámbito de la violencia de género: 15 años más por el delito de incendio: tres más por maltrato habitual: otros tres por malos tratos vinculados a los niños; un año y ocho meses por amenazas; y un año por coacciones, mientras que por las vejaciones continuadas solicita 30 días de localización permanente. La propuesta incluye órdenes de alejamiento sobre los menores y la abuela de estos que suman hasta 40 años. Cuando la policía llegó al lugar, el hombre estaba en la calle con sus hijos, que según la investigación presenciaron los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
  2. La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
  3. El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
  4. Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
  5. Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
  6. La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
  7. La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa
  8. La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales

Piden 48 años de cárcel al acusado de matar a su expareja en Benalmádena y prender fuego a la vivienda

Piden 48 años de cárcel al acusado de matar a su expareja en Benalmádena y prender fuego a la vivienda

Málaga encabezará el Primero de Mayo en España para reclamar "salarios dignos", acceso a la vivienda y "más democracia"

Málaga encabezará el Primero de Mayo en España para reclamar "salarios dignos", acceso a la vivienda y "más democracia"

El centro comercial Larios cumple 30 años en Málaga como referente comercial y social

El centro comercial Larios cumple 30 años en Málaga como referente comercial y social

Tres heridos leves por un incendio en una nave industrial en Marbella

Tres heridos leves por un incendio en una nave industrial en Marbella

Así ha quedado el edificio de La Encarnación del Hospital HM Málaga tras una reforma de más de 3 millones de euros

Los empresarios piden que, tras la vuelta del AVE directo a Málaga, se mantenga la "intensidad" de los trabajos hasta su "completa normalización"

Los empresarios piden que, tras la vuelta del AVE directo a Málaga, se mantenga la "intensidad" de los trabajos hasta su "completa normalización"

El III Congreso del Automóvil llega al Centro Comercial la Verónica el 23, 24 y 25 de abril

El III Congreso del Automóvil llega al Centro Comercial la Verónica el 23, 24 y 25 de abril

La Diputación insta al Gobierno a informar de plazos para restablecer línea ferroviaria Algeciras-Ronda-Antequera

La Diputación insta al Gobierno a informar de plazos para restablecer línea ferroviaria Algeciras-Ronda-Antequera
Tracking Pixel Contents