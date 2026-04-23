Tribunales
Piden 48 años de cárcel al acusado de matar a su expareja en Benalmádena y prender fuego a la vivienda
La Fiscalía de Málaga le atribuye un total de siete delitos, incluidos los de un incidente anterior por el que la víctima solicitó una orden de alejamiento que no se le concedió
La Fiscalía de Málaga pide 48 años y ocho meses de prisión para el hombre acusado de asesinar en Benalmádena su expareja y prender fuego a la vivienda familiar con el cuerpo de la víctima dentro. La pena que propone el ministerio fiscal es la suma de hasta siete delitos, incluidos los de un incidente anterior por el que la fallecida solicitó una orden de alejamiento que no se le concedió.
El ministerio fiscal solicita 25 años de cárcel por un delito consumado de asesinato en el ámbito de la violencia de género: 15 años más por el delito de incendio: tres más por maltrato habitual: otros tres por malos tratos vinculados a los niños; un año y ocho meses por amenazas; y un año por coacciones, mientras que por las vejaciones continuadas solicita 30 días de localización permanente. La propuesta incluye órdenes de alejamiento sobre los menores y la abuela de estos que suman hasta 40 años. Cuando la policía llegó al lugar, el hombre estaba en la calle con sus hijos, que según la investigación presenciaron los hechos.
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