Retraso de la maternidad: los tratamientos de fertilidad se duplican en Málaga en cinco años

Cada vez son más mujeres las que deciden retrasar la maternidad y recurrir a los tratamientos de reproducción asistida a la hora de formar una familia. Málaga es uno de los mayores ejemplos de esta tendencia. En los últimos cinco años, el número de tratamientos de fertilidad se ha duplicado, con un aumento del 110%, según los datos de las clínicas IVI de Málaga y Almería.

Málaga se sitúa así como una de las ciudades con mayor crecimiento en este ámbito a nivel nacional. No obstante, este incremento no es un fenómeno aislado. Según indican en un comunicado, la demanda de los tratamientos de reproducción asistida ha experimentado un “crecimiento notable” en Andalucía en el último lustro, en un contexto marcado por el retraso progresivo de la maternidad y por los cambios en la planificación reproductiva.

La edad media de las mujeres que recurren a estos tratamientos en Andalucía se sitúa en torno a los 37,5 años, una cifra que refleja cómo cada vez un mayor número de mujeres decide iniciar su proyecto de maternidad en etapas más avanzadas de la vida, en muchos casos después de haber consolidado su trayectoria personal o profesional.

Perfil de la paciente

El director de IVI Málaga, el doctor Federico Merino, sostiene que el perfil de las pacientes ha cambiado “de forma significativa” en los últimos años. “Hoy vemos cómo muchas mujeres planifican la maternidad dentro de proyectos vitales más amplios y recurren a la medicina reproductiva para acompañar esa decisión con mayor seguridad”, señala.

Una mujer embarazada. / L.O.

Sin embargo, en lo que respecta a la edad de las pacientes, el especialista advierte de que muchas pacientes siguen llegando a consulta "relativamente tarde", ya que, según apunta, lo ideal sería hacerlo con 35 años o menos.

Congelación de óvulos

Uno de los tratamientos que más ha crecido en la provincia es la preservación de la fertilidad con la congelación de óvulos. En Málaga, este procedimiento ha aumentado un 241% en los últimos cinco años, lo que lo convierte en una de las prácticas con mayor expansión. En Almería el crecimiento ha sido del 23,3%, según los datos de las clínicas IVI.

La vitrificación de óvulos, explican, es un procedimiento que permite preservar los óvulos en edades de mayor fertilidad, ofreciendo la posibilidad de retrasar la maternidad sin renunciar a las probabilidades biológicas asociadas a edades más tempranas.

IA en la reproducción asistida

En este campo, además, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) ha abierto un gran campo de posibilidades. “Somos capaces de predecir, a partir de esos ovocitos vitrificados, tasas de éxito en el futuro mucho más personalizadas, gracias a la ayuda de la IA (Violet)”, destaca el doctor Merino, que asegura que, desde hace un tiempo, el paradigma de la vitrificación ha dado “un salto”.

Por su parte, la fecundación in vitro (FIV) con ovocitos propios también mantiene una evolución destacada en Andalucía, según las cifras de IVI. En Málaga, este tratamiento ha aumentado un 108% en los últimos cinco años, consolidándose como una de las principales opciones para mujeres que desean lograr el embarazo con sus propios óvulos.

La evolución de estos tratamientos refleja cómo la reproducción asistida se integra cada vez más en la planificación familiar actual, en un contexto marcado por el retraso de la maternidad y por un mayor conocimiento sobre la fertilidad.