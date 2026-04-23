Sucesos
Trece denuncias por conducción temeraria en otra concentración no autorizada en Málaga
Derrapes, caballitos y circular sobre tres ruedas son algunas de las infracciones cometidas por los conductores denunciados en esta concentración ilegal en Trevenez
Hasta trece denuncias por conducción temeraria, una de ellas penal, ha impuesto la Policía Local de Málaga en las últimas horas. Gracias la investigación en redes sociales, agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) han logrado localizar e identificar a más de una docena de participantes de una concentración de coches y motos no autorizada realizada la noche del viernes al sábado, la madrugada del 30 al 31 de enero, en el parque empresarial Trevenez, situado entre El Tarajal, Mercamálaga y Parcemasa.
Esta actuación policial se enmarca en el plan especial que se lleva a cabo desde hace meses, "y que se sigue reforzando para identificar comportamientos temerarios entre los participantes, en pro de evitar que se sigan produciendo este tipo de concentraciones, así como corregir infracciones una vez que se hayan producido", han detallado el cuerpo en una nota de prensa remitida a los medios.
Los policías locales pudieron descubrir que la tarde-noche del se produjo una quedada de vehículos de dos y cuatro ruedas, en la que se llevaron a cabo maniobras ilegales con los vehículos, tales como caballitos (circular con la rueda delantera levantada) por parte de los de dos ruedas, lanzadas (competiciones de velocidad) o drifting (derrapes) por los de cuatro. "Los agentes han podido identificar a un total de 13 conductores con comportamientos temerarios al volante ante la presencia de numeroso público, con el consiguiente peligro que ello conllevaba", ha indicado la Policía Local en un comunicado.
Derrapes
En un total de ocho casos, las conductas temerarias estuvieron motivadas por la práctica de derrapes, siendo denunciados los conductores por circular por la rotonda de la calle Fernando Sor a una velocidad elevada derrapando con las ruedas traseras, todo ello compartiendo la vía con otros vehículos que realizaban la misma maniobra y rodeados de numeroso público que se aglutinaba tanto en el interior como en el exterior de la vía. Entre ellas, han destacado que el conductor de un todoterreno llegó a circular sobre tres ruedas (que aparece en la imagen de arriba) y otro perdió la tracción del vehículo que conducía haciéndolo girar 360 grados.
Uno de los conductores está siendo investigado penalmente como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria al poner en peligro la vida de un espectador que se encontraba al borde de la calzada, con el que estuvo a punto de impactar con la parte trasera del vehículo, librándose al límite del atropello al saltar hacia atrás.
Otras infracciones
Además, "dos motoristas han sido denunciados administrativamente por circular con la rueda delantera levantada" al hacer un caballito. En uno de los casos el conductor perdió el control de la motocicleta, cayendo al suelo de rodillas y golpeándose con el hombro derecho, provocándose lesiones de diversa índole. Igualmente, dos conductores han sido denunciados por circular con el portón trasero abierto mientras uno de los pasajeros viajaba sentado sobre el maletero.
En otro caso, el copiloto puso en peligro su propia vida sentándose en el marco de la puerta sacando el cuerpo por la ventanilla, y sujetándose únicamente con su mano izquierda al asidero, al tiempo que intentaba tocar la calzada con la derecha, quedando su cuerpo suspendido mientras el conductor circulaba a elevada velocidad, dando de ese modo temerario dos vueltas a la rotonda.
Una denuncia penal
La POlicía Local recuerda que los hechos, constitutivos de infracción administrativa a la Ley de Seguridad Vial por conducción temeraria, han sido denunciados por Policía Local de Málaga y remitidos al Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam) para la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, imputándose en dos casos una conducción temeraria agraviada, concretamente los del copiloto que sacaba su cuerpo a través de la ventanilla y el del todoterreno que llegó a circular a tres ruedas. Todo ello a excepción del caso que se está tramitando por delito contra la seguridad vial por parte del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga, en el que la vía administrativa queda supeditada a la vía penal.
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