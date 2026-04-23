Sucesos
Tres heridos leves por un incendio en una nave industrial en Marbella
El suceso ha tenido lugar en el Polígono Industrial La Ermita este jueves, donde bomberos permanecen realizando labores de refresco
MÁLAGA
Tres personas han resultadas heridas de carácter leve por un incendio en una nave del Polígono Industrial La Ermita de Marbella.
El fuego ha sido registrado durante la mañana de este jueves en el citado polígono, al cual se ha desplazado el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Marbella. Entre los afectados, una persona ha resultado perjudicada por inhalación de humo y dos por quemaduras leves.
Según han informado desde el Consistorio en sus redes sociales, la rápida actuación del operativo, en la que también han colaborado miembros de Policía Local y Protección Civil, ha impedido la propagación del fuego a las naves de su entorno. En el lugar continúan efectivos de bomberos realizando labores de refresco.
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
- Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
- Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
- La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa
- La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales