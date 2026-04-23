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Tres heridos leves por un incendio en una nave industrial en Marbella

El suceso ha tenido lugar en el Polígono Industrial La Ermita este jueves, donde bomberos permanecen realizando labores de refresco

Nave incendiada en un polígono de Marbella.

Nave incendiada en un polígono de Marbella. / FB AYUNTAMIENTO MARBELLA

La Opinión

MÁLAGA

Tres personas han resultadas heridas de carácter leve por un incendio en una nave del Polígono Industrial La Ermita de Marbella.

El fuego ha sido registrado durante la mañana de este jueves en el citado polígono, al cual se ha desplazado el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Marbella. Entre los afectados, una persona ha resultado perjudicada por inhalación de humo y dos por quemaduras leves.

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Según han informado desde el Consistorio en sus redes sociales, la rápida actuación del operativo, en la que también han colaborado miembros de Policía Local y Protección Civil, ha impedido la propagación del fuego a las naves de su entorno. En el lugar continúan efectivos de bomberos realizando labores de refresco.

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