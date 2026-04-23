Tecnología
Vodafone despliega 'Pandora' en la Universidad de Málaga 'Pandora', una red móvil avanzada 6G-5G
"Con este despliegue de red 6G-5G situamos a la Universidad de Málaga a la vanguardia de la investigación europea en redes móviles del futuro", asegura Vodafone
La compañía Vodafone España ha completado con éxito el despliegue de una red móvil avanzada 6G-5G para la Universidad de Málaga (UMA), con el propósito de reforzar las capacidades científico-técnicas de la institución y como parte del proyecto 'Pandora', financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU y la Agencia Estatal de Investigación.
Según han explicado este jueves la UMA y Vodafone, esta plataforma de última generación diseñada para el desarrollo y validación de tecnologías 5G y 6G se ha construido bajo arquitecturas abiertas (Open RAN) que permiten integrar hardware de distintos proveedores bajo un mismo software.
"Con este despliegue de red 6G-5G situamos a la Universidad malacitana a la vanguardia de la investigación europea en redes móviles del futuro", explica el director de Vodafone Empresas, Jesús Suso.
La UMA dispone ahora de una "infraestructura completa, desde el acceso radio hasta el núcleo de red, para testar el funcionamiento de las redes móviles del futuro y experimentar con tecnologías clave". Está coordinada por la unidad de investigación Mobilenet (Mobile & Aerospace Networks Lab) del Instituto Universitario de Investigación en Telecomunicación (Telma) y supone un nuevo impulso a las capacidades disponibles para la investigación y la innovación en telecomunicaciones.
La solución se estructura en dos grandes bloques complementarios. Por un lado, el laboratorio de Inteligencia de Red (RIC) está orientado al desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, así como de aplicaciones específicas (xApps y rApps), permitiendo a los investigadores experimentar con la optimización de la movilidad, la calidad de servicio (QoS) y la eficiencia energética de la red.
Por otro lado, la red 6G-5G Open RAN, una red experimental plenamente funcional, alineada con los estándares de la O-RAN Alliance y el 3GPP, proporciona conectividad real a dispositivos comerciales, soporta funciones virtualizadas y permite un control avanzado de la red, habilitando casos de uso en entornos 5G reales.
"Entorno flexible y altamente configurable"
Así, la infraestructura 'Pandora' dota a la Universidad de Málaga de un entorno flexible y altamente configurable. Este enfoque permite no solo validar soluciones tecnológicas ya existentes, sino crear un marco propicio para la investigación en ámbitos emergentes como la inteligencia artificial aplicada a redes, la creación de subredes con network slicing, la optimización de la experiencia de usuario y la evolución hacia arquitecturas de próxima generación.
La nueva plataforma no solo amplía las capacidades experimentales disponibles en ámbitos como 5G/6G, Open RAN, inteligencia artificial aplicada a redes o network slicing, sino que también refuerza su capacidad para desarrollar demostradores, validar nuevas soluciones en entornos realistas y aumentar su participación en proyectos de I+D competitivos, tanto nacionales como internacionales, así como en colaboraciones con empresas y otros centros de investigación.
"Vodafone España lleva décadas impulsando el avance tecnológico del país y colaboraciones como esta, que unen la capacidad de una operadora líder con el talento investigador de la institución, son la mejor garantía de que España seguirá teniendo un papel protagonista en la definición del 6G y de las arquitecturas abiertas que marcarán la próxima generación de conectividad", señala Jesús Suso.
Open RAN e inteligencia artificial aplicada a redes
La investigadora principal del proyecto 'Pandora' y directora de Mobilenet, Raquel Barco, destaca que esta iniciativa representa una oportunidad estratégica para consolidar un entorno experimental avanzado con el que impulsar investigación de alto impacto en 5G y 6G, arquitecturas abiertas Open RAN e inteligencia artificial aplicada a redes.
"Esta infraestructura no solo refuerza nuestras capacidades científico-técnicas, sino que también nos permite ampliar la colaboración con empresas, participar con mayor ambición en proyectos competitivos y acelerar la transferencia de conocimiento en un ámbito clave para las telecomunicaciones del futuro", concluye Barco.
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