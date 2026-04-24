Investigan la presunta agresión a una niña de 6 años en un colegio de Málaga

Activan el protocolo de acoso escolar tras la presunta agresión sufrida por una niña de 6 años en un colegio concertado de Málaga.

Marcas en el cuello y brazos

La familia de la alumna detectó que la menor presentaba marcas en el cuello y en los brazos, por lo que acudió al centro educativo para buscar explicaciones.

Tras esto, el colegio activó el protocolo correspondiente, "sin que con carácter previo al suceso se tuvieran indicios de ello o comunicaciones anteriores de la familia", según señalan a EFE Fuentes de la Consejería.

El Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Málaga se encuentra recabando información para esclarecer lo ocurrido.