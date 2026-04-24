Los bañistas veteranos quieren mejoras en su zona de baño en La Caleta

En 2020, María Victoria Seoane, que hoy tiene 86 años, sugirió al alcalde de Málaga, en un programa de radio, que el Ayuntamiento tomara ejemplo de Fuengirola e instalara una zona de baño para personas mayores y con movilidad reducida.

Francisco de la Torre hizo realidad la propuesta, y en julio de 2021 se inauguraban las instalaciones entre La Malagueta y La Caleta.

Desde entonces, María Victoria Seoane, que explica que se conoce la playa «al milímetro», pues ha sido una usuaria constante, ha conseguido, por ejemplo, que el Área de Playas trasladara unos 50 metros ese primer emplazamiento de 2021, porque los mayores se encontraban con un suelo muy pedregoso. Como comenta, desde entonces la zona se instala «en la mejor parte de la playa, porque el suelo es todo liso y sin piedras, y haces pie».

La zona de baño para mayores y personas con movilidad reducida de Fuengirola. / AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

Sin embargo, detalla a La Opinión, el verano pasado, aunque el Área de Playas emplazó la instalación en el sitio correcto, lo hizo demasiado «mar adentro, donde hay más profundidad», y no como en los veranos anteriores, más cerca de la orilla.

Como resultado, subraya, «la marea se dejó notar y tapaba los asientos anfibios cubiertos por la carpa». A este respecto, remarca que no fue «un momento de la marea, sino horas y horas». Por eso, antes de que se instale, pide al Área de Playas que este verano no lo ponga tan alejado de la orilla, porque se vuelve un problema acceder a él. En su caso, recuerda, por problemas en las piernas, «necesito que me acompañen para ir a la playa».

Piden que la zona de baño se instale este verano más cerca de la orilla, para que no la cubra el agua durante horas, como en la foto. / La Opinión

Más mantenimiento

De paso, María Victoria Seoane aprovecha para pedir más mantenimiento: «La instalación carece de mantenimiento, está oxidada; los sillones tienen señales de corrosión, tienen que mantenerlos», subraya.

Más señalización

Cuestión aparte, pero para esta bañista de suma importancia, es lo que considera una señalización muy escasa, lo que hace que no todos los bañistas mayores o con movilidad reducida conozcan esta zona de La Caleta.

Así, para empezar, llama la atención sobre la desaparición del rótulo que, en la misma carpa de estos baños, anunciaba la zona, y que falta desde hace ya varios veranos.

Pero además, cree María Victoria Seoane que debería ponerse un cartel informativo «en el paseo marítimo», así como un segundo a mitad de trayecto en las pasarelas sobre la arena. En la actualidad, sólo hay un cartel informativo a pocos metros de los baños.

María Victoria Seoane -en la foto, en 2024- pide una rampa para estas escaleras, con el fin de evitar un largo rodeo por la plataforma.. / A.V.

Más accesibilidad

Por último, aprovecha para pedir, como en 2024, una pequeña rampa en las escaleras de bajada directa a la playa, para no tener que bordear la plataforma del paseo marítimo.

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Respuesta del Ayuntamiento

La concejala de Playas, Teresa Porras, respondió ayer a las peticiones: «Nos comprometemos a estudiar sus propuestas».