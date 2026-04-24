Sucesos
Los bomberos ayudan a evacuar a un trabajador de las obras del nuevo Centro de Salud de El Palo
Una llamada al 112 ha alertado pasadas las nueve de la mañana del desvanecimiento de un operario en una zona de difícil acceso de la construcción
El desvanecimiento de un trabajador de las obras del nuevo Cetro de Salud de El Palo, en la zona este de Málaga capital, ha provocado esta mañana el despliegue de los bomberos para evacuar al afectado, que se encontraba en una zona de difícil acceso. Según han informado fuentes de Emergencias 112, el suceso se ha conocido sobre las 9.10 horas de la mañana de este viernes, cuando una llamada ha alertado de que uno de los operarios que participa en las obras del nuevo ambulatorio estaba sufriendo un problema de salud.
Ante esta información, el centro coordinador ha movilizado a Policía Local, sanitarios y también a efectivos de bomberos, ya que el trabajador se encontraba en una zona complicada para trasladarlo en camilla hasta la ambulancia. El rescate se ha llevado a cabo desde la calle Luis de Milán, vía paralela a la avenida Salvador Allende, y en el mismo ha participado un vehículo escala para evacuar a la víctima a un centro hospitalario.
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