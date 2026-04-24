Cien años de radio en Málaga, con Alejo García en la memoria

Cien años de luz y color, sin tener siquiera que abrir los ojos. La radio en Málaga cumple este año un siglo de vida. Y hay que celebrarlo. Por todo lo alto. No serán uno ni dos actos. Serán multitud. Pero por lo pronto este jueves, Día del Libro, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga escribió una bella página, de la mano de personalidades históricas como el alhaurino Alejo García.

Y es que esta legendaria figura de la comunicación hablada va a dar nombre, de la mano del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y de la Asociación de la Prensa de Málaga, al I Premio de Periodismo al Mejor Documental Sonoro. Bastante lejos queda aquel 1926 en el que un espacio histórico de la céntrica calle Álamos, hoy reconvertido en recinto multidisciplinar con acento italiano pero epicentro para miles de emprendedores de medio mundo, puso en marcha una aventura difícil de narrar en unas líneas. Sin embargo, como este jueves quedó patente, la radio está más viva que nunca.

La prueba la constituye el nacimiento de un galardón, el Premio Alejo García, ideado por el exedil alhaurino Luis Guerrero en un primer momento y que nace con el objetivo de «destacar la creatividad y la calidad técnica de las piezas sonoras producidas en España».

«Es una forma de rendir homenaje y mantener vivo el recuerdo a la figura del ilustre periodista alhaurino», como relató el alcalde de la localidad que lo vio nacer, Anthony Bermúdez García. El acto de este 23 de abril contó además con la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Bella Paloma; de la presidenta de la Asociación de la prensa de Málaga, Elena Blanco; o del concejal delegado de Comunicación en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Miguel Molina.

El certamen recién instaurado se abre a obras centradas en acontecimientos o «personajes históricos vivos o fallecidos», o en un tema de actualidad, como se señala en las propias bases, «sin limitación de asunto o alcance territorial de éste». Se podrán presentar tanto producciones unitarias como por episodios.

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En caso de obras de un solo episodio podrá durar hasta 60 minutos. En el caso de obras episódicas, deberá elegirse un único episodio que no exceda de 60 minutos. Asimismo se podrán presentar producciones documentales sonoras, que cumplan las distintas características definidas en las bases, «difundidas en plataformas de podcast, programas radiofónicos periódicos o especiales». Se entregará un único premio dotado con 1.500 euros, y hasta dos menciones especiales sin dotación económica. Las obras se presentarán en alhauringr.com/premio-alejo-garcia/