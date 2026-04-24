CIS en Málaga: El PP ganaría, PSOE lograría 4-5 escaños y Vox 1-2, mientras Adelante Andalucía supera a Por Andalucía

El PP ganaría en la provincia de Málaga en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo y sumaría entre ocho y nueve escaños, mientras el PSOE alcanzaría entre cuatro y cinco. Por su parte, Vox lograría entre uno y dos; Adelante Andalucía uno y Por Andalucía está entre cero y uno.

Así se desprende del estudio preelectoral de estos comicios publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a una semana de que comience oficialmente la campaña electoral; una encuesta que refleja que los 'populares' bajarían con respecto a los escaños de 2022, cuando sumaron diez. Ahora el intervalo es entre ocho y nueve escaños.

Estimación del CIS en Málaga

Por su parte, el PSOE, según el estudio, lograría mantener los cuatro parlamentarios o, incluso, sumar uno más, ya que, la estimación es de entre cuatro y cinco.

Vox, que logró dos en las anteriores elecciones, estarían ahora entre uno y dos escaños; mientras que Adelante Andalucía, que no tenía representación por la provincia, lograría conseguir uno.

Por último, Por Andalucía en la provincia malagueña podría o bien mantener el escaño que tienen o bajar con respecto a las anteriores elecciones y no conseguir representación.

Así las cosas, el PP ganaría las elecciones en la provincia con el 44,1% de los votos y una ventaja de 14,4 puntos respecto al PSOE, que lograría el 18,5% de los sufragios.

En tercer lugar se situaría Vox, con el 9,8% de los votos y entre uno y dos escaños, manteniendo o bajando un escaño respecto a los comicios anteriores.

A la izquierda del PSOE

En cuarto lugar se situaría Adelante Andalucía, con el 7% de los votos, que no obtuvo representación por la provincia de Málaga en los anteriores comicios y ahora le otorga un escaño, por lo que aventajaría a Por Andalucía.

Por último, Por Andalucía, que en las pasadas elecciones lograron un escaño, sumaría el 5,8% de los votos, lo que representa entre un escaño o quedarse sin representación.

Porcentaje de votos en cada provincia

59 diputados

Por otro lado, en la región, el PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 43,6% de los votos y una ventaja de casi 20 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 25,8% de los sufragios y tendría entre 27 y 34 diputados.