Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aumento del precio de hipotecaEncuesta elecciones andaluzasEl tiempo en MálagaProhibido el baño en Los ÁlamosMejoras en la CaletaEvacuación de un trabajadorDemolición hotel de BenalmádenaAgresión a niña
instagramlinkedin

Elecciones andaluzas

CIS en Málaga: El PP ganaría, PSOE lograría 4-5 escaños y Vox 1-2, mientras Adelante Andalucía supera a Por Andalucía

El PP ganaría la provincia malagueña con el 44,1% de los votos, superando en 14,4 puntos al PSOE

El PP ganaría en la provincia de Málaga en las andaluzas y sumaría entre ocho y nueve escaños.

El PP ganaría en la provincia de Málaga en las andaluzas y sumaría entre ocho y nueve escaños. / e.p.

EP

Málaga

El PP ganaría en la provincia de Málaga en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo y sumaría entre ocho y nueve escaños, mientras el PSOE alcanzaría entre cuatro y cinco. Por su parte, Vox lograría entre uno y dos; Adelante Andalucía uno y Por Andalucía está entre cero y uno.

Así se desprende del estudio preelectoral de estos comicios publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a una semana de que comience oficialmente la campaña electoral; una encuesta que refleja que los 'populares' bajarían con respecto a los escaños de 2022, cuando sumaron diez. Ahora el intervalo es entre ocho y nueve escaños.

Estimación del CIS en Málaga

Por su parte, el PSOE, según el estudio, lograría mantener los cuatro parlamentarios o, incluso, sumar uno más, ya que, la estimación es de entre cuatro y cinco.

Vox, que logró dos en las anteriores elecciones, estarían ahora entre uno y dos escaños; mientras que Adelante Andalucía, que no tenía representación por la provincia, lograría conseguir uno.

Por último, Por Andalucía en la provincia malagueña podría o bien mantener el escaño que tienen o bajar con respecto a las anteriores elecciones y no conseguir representación.

Así las cosas, el PP ganaría las elecciones en la provincia con el 44,1% de los votos y una ventaja de 14,4 puntos respecto al PSOE, que lograría el 18,5% de los sufragios.

En tercer lugar se situaría Vox, con el 9,8% de los votos y entre uno y dos escaños, manteniendo o bajando un escaño respecto a los comicios anteriores.

A la izquierda del PSOE

En cuarto lugar se situaría Adelante Andalucía, con el 7% de los votos, que no obtuvo representación por la provincia de Málaga en los anteriores comicios y ahora le otorga un escaño, por lo que aventajaría a Por Andalucía.

Por último, Por Andalucía, que en las pasadas elecciones lograron un escaño, sumaría el 5,8% de los votos, lo que representa entre un escaño o quedarse sin representación.

Noticias relacionadas y más

Porcentaje de votos en cada provincia

59 diputados

Por otro lado, en la región, el PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 43,6% de los votos y una ventaja de casi 20 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 25,8% de los sufragios y tendría entre 27 y 34 diputados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
  2. La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
  3. Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
  4. Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
  5. Degustaciones gratuitas, catas de vino y mercadillo de artesanía: así celebra este pueblo de Málaga su mítica Fiesta de la Cachorreña
  6. La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
  7. La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa
  8. La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales

CIS en Málaga: El PP ganaría, PSOE lograría 4-5 escaños y Vox 1-2, mientras Adelante Andalucía supera a Por Andalucía

CIS en Málaga: El PP ganaría, PSOE lograría 4-5 escaños y Vox 1-2, mientras Adelante Andalucía supera a Por Andalucía

Málaga celebra el I Día Escolar del Donante de Médula y Sangre: una jornada que “salvará vidas”

Málaga celebra el I Día Escolar del Donante de Médula y Sangre: una jornada que “salvará vidas”

Javier Salas contesta a Moreno: "Vincular la reapertura completa del AVE con el adelanto electoral es de trileros"

Javier Salas contesta a Moreno: "Vincular la reapertura completa del AVE con el adelanto electoral es de trileros"

Declarado culpable al hombre que mató a su mujer y enterró el cuerpo bajo hormigón en una nave de Málaga

Declarado culpable al hombre que mató a su mujer y enterró el cuerpo bajo hormigón en una nave de Málaga

Fallece un trabajador al caer por el hueco de un ascensor en Málaga

Fallece un trabajador al caer por el hueco de un ascensor en Málaga

El Hospital Regional de Málaga reivindica el papel de la investigación en enfermería

El Hospital Regional de Málaga reivindica el papel de la investigación en enfermería

La nueva freiduría que acaba de abrir en Málaga con marisco y pescado fresco a pocos euros: "Ha traído el mar al barrio"

La nueva freiduría que acaba de abrir en Málaga con marisco y pescado fresco a pocos euros: "Ha traído el mar al barrio"

La hipoteca para vivienda en Málaga marca un nuevo máximo histórico: 243.800 euros de media, más del doble que hace una década

La hipoteca para vivienda en Málaga marca un nuevo máximo histórico: 243.800 euros de media, más del doble que hace una década
Tracking Pixel Contents