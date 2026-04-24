Fallece un trabajador al caer por el hueco de un ascensor en Málaga

Nuevo accidente laboral mortal en la provincia. Un trabajador de 53 años ha muerto este viernes tras caer por el hueco de un ascensor en Málaga capital, según ha informado el 112. El siniestro se ha producido sobre las 12.19 horas, cuando compañeros de la víctima han alertado que un operario se había precipitado por el foso de un ascensor de un edificio en obras en la calle Ingeniero Francisco Merino.

Al lugar han asistido a la víctima efectivos de Policía Local y Nacional, junto con Bomberos y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado su defunción en el lugar. El 112 ha alertado a Inspección del Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.